Якщо машина заглохла влітку, навесні чи восени, спокійно можна чекати підмоги годинами. А от взимку, сидячи в холодній машині, можна добряче постраждати. І не лише дістати обмороження. Особливо, якщо ви вирушили в далеку дорогу і поруч немає допомоги. Або ж авто заглохло у полі чи посеред лісу, де рідко проїжджають машини. Адже в мороз людина може замерзнути за дві години. Тому кожен водій просто зобов’язаний знати, як зігрітися в автомобілі взимку. Якщо дотримуватися порад фахівців і досвідчених водіїв, нічого поганого не трапиться.

– Головне, якщо ви опинилися в біді, машина заглохла, а на вулиці холод, – не впадайте у відчай та не панікуйте. Одразу ж зателефонуйте рятувальникам і надішліть свої геодані через один із месенджерів рідним, близьким та знайомим, – радить речник патрульної поліції Закарпаття, мандрівник і водій із багаторічним стажем Ернест Завадський.

І не сидіть склавши руки. Варто діяти. Утепліть вікна та двері машини. Відомо, що через скло відбувається найбільша втрата тепла. Для цього підійде широкий скотч та будь-який папір, навіть туалетний. Або ж старі газети. Їх треба прикласти до усіх щілин і заклеїти, щоб холод не проникав у салон. У дверях папір можна просто защемити.

– Утеплити машину допоможе сніг. Рятувальники радять водіям завжди мати з собою саперну лопатку. Нею треба накидати сніг навколо авто – до рівня дверного порогу. Так холод не проникне до салону через дно машини, – додає чоловік.

Для прогрівання салону можуть підійти свічки. Повітря нагріється швидше, якщо обережно запалити їх одразу кілька. Не варто це робити надто довго, бо під час горіння свічки забирають кисень, а в машині заклеєні щілини. Крім того, треба стежити, щоб вони не впали і не сталося пожежі.

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Безпечніше – зігрітися біля багаття на вулиці. Його можна розвести неподалік машини.

– Ідеально, якщо в машині будуть шматки деревини. Із них можна розвести вогонь. Або пошукати десь поруч з дорогою хмиз. Багаття чудесно зігріє. Біля нього можна ще і просушити речі, якщо є така потреба, – радить Завадський.

Досвідчені водії завжди в дорогу в холодну пору року беруть із собою термос із гарячими напоями. Це може бути чай або компот. Алкоголь пити не варто, бо він не зігріває. Навпаки, може зашкодити. Під його дією людина може заснути або ж втратити контроль над ситуацією, чого в жодному разі на холоді допустити не можна.

Лікарі не радять пити й каву, бо вона може порушити кровообіг і звужує судини. Зате добре збадьорює. Тож, якщо відчуваєте сонливість, кілька ковтків кави таки можна випити.

– Ще одна рекомендація від медиків – використовувати і мати з собою перцеві пластирі, які зазвичай застосовуються в медичних цілях. Дуже дієво їх використовувати, щоб зігрітися на холоді. Вони великі, тож можна наклеїти їх на груди або спину, – каже Завадський.

Щоб розігнати кров по тілу і зігрітися, важливо рухатися. У холодній машині постійно розтирайте руки й ноги. Вони не повинні німіти. Можна швидко ходити навколо машини або ж робити зарядку.

Пасажирам і водію заглохлої машини треба добре утеплитися. Знайдіть у машині речі, в які можна закутатися. Добре, якщо там буде плед чи ковдра. У теплі має бути й голова.

– Також дбайте про ноги. Варто мати із собою шматочки фольги. Її треба покласти під устілки, і вона виконуватиме функцію тепловідбивача. Тепло із взуття через підошву не виходитиме назовні, холод не проникне всередину і ноги не замерзнуть, – говорить водій.

Ще одна порада: візьміть із собою в дорогу спеціальну термохімічну грілку. Її достатньо потрусити, і вона нагрівається сама. Тепло тримає упродовж кількох годин. Її можна покласти у кишеню, взуття чи рукавички.

Щоб не сталося лиха в дорозі, машина їхала і не глохла, водію варто дбати про неї. Стежити, щоб вона була справною, добре працював двигун і був заряджений акумулятор. Бо краще запобігти проблемі, аніж потім боротися з нею.