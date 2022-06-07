Темпы ввоза авто из Европы по льготным условиям в начале июня начали спадать.

Сейчас украинцы за день растаможивают примерно 2 650 авто. Об этом сообщил заместитель председателя парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк в Telegram.

В мае же граждане нашей страны завозили около 4-5 тыс. машин за день.

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— По состоянию на 6 июня у нас ввезли 140 310 авто. Общая сумма налоговой скидки предоставлена на 15, 4 млрд грн, — отметил Железняк.

Также он добавил, что больше всего машин заехало через Волынскую таможню — около 36 тыс. И поделился графиком по другим таможням.

Волынская таможня — 35 899 авто; Львовская таможня — 27 058 авто; Ровенская таможня — 13 991 авто; Закарпатская таможня — 11 543 авто; Ивано-Франковская таможня — 9 247 авто; Житомирская таможня — 7 356 авто; Винницкая таможня — 6 976 авто; Черновицкая таможня — 6 066 авто; Тернопольская таможня — 5 369 авто; Киевская таможня — 4 505 авто.

Ранее мы писали, какие автомобили лучше всего покупают в Европе. Самой востребованной моделью в апреле оказался Peugeot 208. Второе место за немецким кроссовером Volkswagen T-Roc.

Третье — бюджетный хэтчбек Dacia Sandero.