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До 2,6 тыс. в сутки: темпы завоза авто из-за границы в июне начали спадать

7 июня 2022, 14:59
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Авто
Источник: Depositphotos

Темпы ввоза авто из Европы по льготным условиям в начале июня начали спадать.

Сейчас украинцы за день растаможивают примерно 2 650 авто. Об этом сообщил заместитель председателя парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк в Telegram.

В мае же граждане нашей страны завозили около 4-5 тыс. машин за день.

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— По состоянию на 6 июня у нас ввезли 140 310 авто. Общая сумма налоговой скидки предоставлена на 15, 4 млрд грн, — отметил Железняк.

Также он добавил, что больше всего машин заехало через Волынскую таможню — около 36 тыс. И поделился графиком по другим таможням.

  1. Волынская таможня — 35 899 авто;
  2. Львовская таможня — 27 058 авто;
  3. Ровенская таможня — 13 991 авто;
  4. Закарпатская таможня — 11 543 авто;
  5. Ивано-Франковская таможня — 9 247 авто;
  6. Житомирская таможня — 7 356 авто;
  7. Винницкая таможня — 6 976 авто;
  8. Черновицкая таможня — 6 066 авто;
  9. Тернопольская таможня — 5 369 авто;
  10. Киевская таможня — 4 505 авто.

Ранее мы писали, какие автомобили лучше всего покупают в Европе. Самой востребованной моделью в апреле оказался Peugeot 208. Второе место за немецким кроссовером Volkswagen T-Roc.

Третье — бюджетный хэтчбек Dacia Sandero.

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Теги
авто з європи, Таможня
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