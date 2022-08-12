Автомобили с автоматической коробкой передач удобны в использовании, но не спасают от опасных ситуаций. На автомате так же легко застрять на льду или в грязи, как и на механике. Как выбраться из ловушки, Фактам ICTV рассказал автогонщик, представитель Автомобильной Федерации Украины Андрей Яроменко.

– Застрять может любой автомобиль, потому что это зависит исключительно от водителя. Он должен понимать — проедет здесь или нет, и должен знать, как поступать в той или иной ситуации, – объясняет специалист.

Андрей Яроменко убежден, что нет существенной разницы в вождении машины на механике и на автомате, особенно на скользких или вязких участках. Главное – водитель. И именно он должен чувствовать и знать уровень подготовки собственного автомобиля: какие у него покрышки, какие последствия того или иного действия.

В крайних ситуациях – ливень, грязь, гололедица – лучше оставить автомобиль и уйти пешком. Или устранить проблему. К примеру, обледенелый спуск или подъем можно расчистить. А не рисковать собственной безопасностью. Не бывает плохих водителей. Все зависит от уровня их ответственности.

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Как не застрять на льду на автомате

Движение на автомате почти ничем не отличается от езды на механике. Единственная разница – при замятии используют методику “вперед назад”, то есть автомобиль расшатывают, создается амплитуда движения, колеса скользят и автомобиль выезжает из ловушки.

На механике это делается гораздо быстрее: выдавливается сцепление – включается передача. А вот на автомате, особенно старого года выпуска, быстро переключить передачи не удастся. Здесь следует действовать иначе: передача – немного проехали вперед – нажали тормоз – включили заднюю. При этом держим автомобиль на тормозе.

Да, это займет чуть больше времени, но поможет проехать участок, покрытый льдом.

Как на автомате выбраться из грязи

Способ выбраться из грязи одинаков и для механической, и для автоматической коробки передач. Если некому помочь вытолкать машину, то выхода два – ждать, пока грязь подсохнет, или положить что-то (ветки, доски, ветошь, камни и т.п.) под колеса. Как только колеса натолкнутся на твердую поверхность, автомобиль выедет.

При этом на газ нужно нажимать очень плавно, чтобы колеса не скользили, а крутились вперед.

Растолкать автомобиль, чтобы он по инерции миновал опасный участок, можно, включая поочередно передний и задний ход.

Как не застрять в песке, управляя автомобилем на автомате

Очень опасен для автомобиля песок. Любые машины кроме полноприводных могут в нем легко застрять. Поэтому следует визуально оценить, проедет ли ваш автомобиль этот участок или лучше поискать другой путь.

Если объехать опасный участок невозможно, лучше выбрать малую скорость, чтобы колеса вращались медленно. И ни в коем случае на песке не давить на педаль газа, ведь увеличение скорости вращения колес приведет к их закапыванию.

Но если застряли, то самый действенный способ выбраться – выкопать углубление, чтобы выровнять поверхность перед колесами. Тогда они почувствуют твердую почву и перестанут прокручиваться и закапываться еще глубже.

Как на автомате одолеть спуски и подъемы

Застрять на подъеме и спуске на автомобиле с автоматической коробкой передач можно, только если поверхность покрыта льдом или болотом. Чтобы этого не допустить, нужно подготовить колеса машины, например, обмотав их цепями.

В других случаях этот участок лучше объехать. Проверить, насколько безопасен подъем или спуск, просто. Вы останавливаетесь на нем. Если автомобиль фиксируется, можно ехать дальше. Если начинает скатываться, движение дальше невозможно.

Проезжать опасные спуски и подъемы лучше плавно и медленно, без лишних резких движений и не давя сильно на педаль газа.

Но главное – понимать: если после всех попыток самостоятельно выбраться из опасного участка вам не удается, просите о помощи у людей. Водители – преимущественно дружелюбный народ, поэтому они откликнутся на призыв.