Показатель расхода топлива часто стает решающим при выборе авто — экономный двигатель поможет существенно сэкономить, особенно с нынешними ценами на бензин или дизель. Правда, автопроизводители зачастую указывают неверные данные об аппетитах транспорта — правильнее всего проверить самому.

Как посчитать расход топлива автомобиля — читайте в материале.

Как самостоятельно посчитать расход топлива

Так, один из самых очевидных и простых способов — это проверить самому, с помощью заправленного “до полного” авто.

— Исходя из количества залитых литров и пройденных километров, можно высчитывать средний расход. Но обычно хватает и бортового компьютера, которым оборудованы все современные авто. Кстати, некоторые из таких устройств умеют показывать и количество потребленного топлива, — заявил автомобильный эксперт Владислав Матяш.

Как посчитать расход топлива на 100 км

Тем, кто хочет обойтись без бортового компьютера, нужно следовать простой формуле:

A/B x 100=С, где A — это количество потраченного топлива, B — это километраж, а С — средний расход топлива.

К примеру, если вы с 30 литрами бензина проехали 300 км, то расход будет 10 л на 100 км.

Калькулятор расхода топлива

Для тех, кто не хочет считать самостоятельно, есть отличный калькулятор. В них нужно ввести те же данные — количество топлива и расстояние. Система сама посчитает среднее значение.

Впрочем, даже если сделать несколько замеров, то они будут отличаться. Все из-за факторов, которые влияют на итоговых расход топлива.

— Речь идет о состоянии (исправности) авто, длительности прогрева, давлении в шинах, времени года и манере вождения. Почти на все эти факторы вы можете влиять, а соответственно, и экономить топливо, — добавил Владислав.

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