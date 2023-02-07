Купить авто в Польше — не проблема. Большинство выбирает транспортное средство через интернет, это сохраняет не только время, но и ресурс. Однако есть те, кто идет за машиной на автобазар.

Авторынок в Польше можно найти в любом городе. Асортимент — преимущественно подержанные машины. Однако зачастую их техническое состояние лучше, чем у аналогичных авто в Украине.

Автомобиль, выставленный на продажу, можно осмотреть самостоятельно или обратиться к специалистам. Но все же, не будет лишним знать, на что стоит обращать свое внимание при выборе ТС.

Сейчас смотрят Факты ICTV подготовили рекомендации, которые помогут приобрести хорошую машину на авторынке в Польше. Первичный осмотр машины: на что обратить внимание Внимательно осмотрите кузов, а именно — наличие царапин, вмятин, коррозии.

Проверьте двигатель.

Продиагностируйте ходовую часть.

Оцените состояние салона.

Обратите внимание на следы покраски машины.

Изучите историю автомобиля.

Не лишним будет сесть за руль автомобиля и проехаться, конечно, если есть такая возможность. Полную картину об авто могут дать специалисты автомобильной СТО. Проверка авто в Польше может обойтись в 300-600 злотых (2550 – 5100 грн). Цена зависит от марки машины. Как проверить прошлое автомобиля из Польши? Стоит учитывать, что на специализированных сайтах и авторынках подана лишь определенная информация, которую предоставляют продавцы. Чтобы не попасть впросак, тщательно проверяйте не только техническое состояние авто, но и документы на него. Также важно узнать о прошлом транспортного средства и о его владельцах. Также следует убедиться, что авто не в розыске. Для этого можно обратиться к правоохранителям или же специализированным посредникам, которые помогут узнать необходимую информацию о выбранной машине. Более того, сделать это можно также самостоятельно и бесплатно. Для этого стоит воспользоваться специальным сервисом История транспортного средства (HistoriaPojazdu). С его помощью можно проверить прошлое завезенного из других стран и зарегистрированного в Польше автомобиля. Что такое HistoriaPojazdu? HistoriaPojazdu — это услуга, предоставляемая Министерством внедрения цифровых технологий Польши. Она рассчитана для тех, кто планирует приобрести в Польше зарегистрированный подержанный автомобиль. Данные, полученные через этот сервис, могут помочь в оценке технического состояния транспортного средства. Сейчас можно получить информацию о машинах, импортированных из Франции, Бельгии, Голландии, Италии, Швеции, а также из США и Канады. В планах — расширение сервиса. Также в системе HistoriaPojazdu можно узнать: технические данные — объем и мощность двигателя или тип топлива;

сроки обязательного технического осмотра транспортного средства, включая информацию о том, имеет ли оно действующий техосмотр;

пройденный километраж, который записывается при прохождении ТО;

количество собственников и воеводство регистрации;

бывших владельцев транспортного средства;

числится ли эта машина в базе розыска. Чтобы получить всю необходимую информацию, нужно знать и указать определенные данные, в том числе и об автомобиле. В частности, указать регистрационный номер, номер VIN (уникальный номер, который предоставляется и размещается на транспортном средстве производителем), дату первой регистрации транспортного средства. Перечисленные данные указаны в техническом паспорте на автомобиль, поэтому их можно получить от владельца или продавца. Оформление сделки Существуют случаи, когда владелец машины перед заключением сделки может запросить задаток. Поэтому факт его получения желательно оформить документально как расписку. Договор купли-продажи — это основной документ, подтверждающий переход права собственности на машину. В нем обязательно должны указываться: дата, место заключения;

информация о продавце и покупателе (ФИО, серия и номер документов, удостоверяющих личность, PESEL или ИНН);

информация об автомобиле (марка, модель, VIN-код, год выпуска);

стоимость автомобиля и форма оплаты. В договоре отдельным пунктом можно прописать, что вы ознакомлены с техническим состоянием автомобиля. В течение месяца после оформления договора, авто нужно зарегистрировать. Обратите внимание, что ездить по стране на незарегистрированном автомобиле запрещено. Зарегистрировать машину можно в уженде любого польского города. Читайте также: Можно сэкономить: как купить новый автомобиль в Украине в условиях войны

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