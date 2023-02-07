Авторынок в условиях войны заметно изменился – новые автомобили подорожали, да и приобрести их не так просто. Автосалоны – почти пустые. Например, в выставочном зале одного из столичных автосалонов – один автомобиль, а должны стоять еще несколько. Но это обманчивое явление.

– Мы не привозим их сюда, в том числе из соображений безопасности. В марте, апреле, даже мае активно автомобили дилерами перевозились из восточной части в западную, а кто-то вывозил за границу. Поэтому мы решили завозить автомобили в количестве минимально рискованном, большинство держим на складе в Европе, – заявил директор компании-дистрибьютора Сергей Дашко.

Прошлый год стал катастрофическим для украинского авторынка. Большое количество автомобилей было потеряно из-за действий российских кафиров.

Вместе с тем многие свои авто украинцы и автодилеры пожертвовали на нужды украинской армии.

Сейчас смотрят – Если в 2021 году было продано 103 тыс. новых автомобилей, то за прошлый год только 40 тыс.. То есть, падение рынка составило 62%. Но главное, что рынок выстоял, – заявил глава всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров Олег Назаренко. Но сейчас даже если присмотрели новый автомобиль, сразу из салона на нем не уедешь. Надо подождать месяц, а то и два. Логистические пути из-за войны, жалуются автодилеры, значительно усложнились. Автовозы выстаивают очереди на границе, едут гораздо более длинными маршрутами, потому что доставлять морем машины – теперь проблематично. Да и цены на новые авто сейчас достигают просто безумных значений. Впрочем, и здесь есть приятные нюансы. Особенно для тех, кто сохранил сбережения в долларах и давно планировал покупку машины. Некоторые автодилеры стоимость автомобиля смогли снизить, если считать в иностранной валюте. Во-первых, благодаря тому, что импортеры ориентируются на официальный курс НБУ, а не на тот, что есть в обменниках. Да и сама политика Нацбанка позволила удержать цены от резких скачков. Чтобы авто сейчас покупали, на встречу идут и банки. Они предлагают практически беспроцентные кредиты на два-три года. Также произошла переориентация рынка. 90% автомобилей новых, которые покупают украинцы – это именно SUV – внедорожники, паркетчики, кроссоверы. Такой транспорт позволяет передвигаться в более сложных условиях. Дилеры ожидают, что уже вскоре в Украине оживут корпоративные продажи, потому что бизнес, несмотря на войну, продолжает работать. Да и дефицит машин в Европе будет постепенно сокращаться. А потому и в Украине выбор авто будет разнообразиться. Впрочем, говорить, когда это произойдет, продавцы машин не спешат. Главное, чтобы украинцы не потеряли интерес к транспорту. Не стоит забывать, что в Украину завозят очень мало подержанных авто. Так за первый месяц 2023 года было завезено 84 тыс — это наихудший результат с осени 2018 года, и тенденция на снижение берет свое начало с лета 2022 года. Именно тогда и отменили нулевую растаможку. Читайте также: Немцы и японцы: какие авто продавали украинцы в сети в 2022 году

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