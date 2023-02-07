Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Видео Авто

Можно сэкономить: как купить новый автомобиль в Украине в условиях войны

7 февраля 2023, 09:41
Сергей Костеж Специальный корреспондент программы Факты недели Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Салон авто
Источник: Depositphotos

Авторынок в условиях войны заметно изменился – новые автомобили подорожали, да и приобрести их не так просто. Автосалоны – почти пустые. Например, в выставочном зале одного из столичных автосалонов – один автомобиль, а должны стоять еще несколько. Но это обманчивое явление.

– Мы не привозим их сюда, в том числе из соображений безопасности. В марте, апреле, даже мае активно автомобили дилерами перевозились из восточной части в западную, а кто-то вывозил за границу. Поэтому мы решили завозить автомобили в количестве минимально рискованном, большинство держим на складе в Европе, – заявил директор компании-дистрибьютора Сергей Дашко.

Прошлый год стал катастрофическим для украинского авторынка. Большое количество автомобилей было потеряно из-за действий российских кафиров.

Вместе с тем многие свои авто украинцы и автодилеры пожертвовали на нужды украинской армии.

Сейчас смотрят

– Если в 2021 году было продано 103 тыс. новых автомобилей, то за прошлый год только 40 тыс.. То есть, падение рынка составило 62%. Но главное, что рынок выстоял, – заявил глава всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров Олег Назаренко.

Но сейчас даже если присмотрели новый автомобиль, сразу из салона на нем не уедешь. Надо подождать месяц, а то и два. Логистические пути из-за войны, жалуются автодилеры, значительно усложнились. Автовозы выстаивают очереди на границе, едут гораздо более длинными маршрутами, потому что доставлять морем машины – теперь проблематично.

Да и цены на новые авто сейчас достигают просто безумных значений.

Впрочем, и здесь есть приятные нюансы. Особенно для тех, кто сохранил сбережения в долларах и давно планировал покупку машины. Некоторые автодилеры стоимость автомобиля смогли снизить, если считать в иностранной валюте. Во-первых, благодаря тому, что импортеры ориентируются на официальный курс НБУ, а не на тот, что есть в обменниках. Да и сама политика Нацбанка позволила удержать цены от резких скачков.

Чтобы авто сейчас покупали, на встречу идут и банки. Они предлагают практически беспроцентные кредиты на два-три года.

Также произошла переориентация рынка. 90% автомобилей новых, которые покупают украинцы – это именно SUV – внедорожники, паркетчики, кроссоверы. Такой транспорт позволяет передвигаться в более сложных условиях.

Дилеры ожидают, что уже вскоре в Украине оживут корпоративные продажи, потому что бизнес, несмотря на войну, продолжает работать. Да и дефицит машин в Европе будет постепенно сокращаться. А потому и в Украине выбор авто будет разнообразиться.

Впрочем, говорить, когда это произойдет, продавцы машин не спешат. Главное, чтобы украинцы не потеряли интерес к транспорту.

Не стоит забывать, что в Украину завозят очень мало подержанных авто. Так за первый месяц 2023 года было завезено 84 тыс — это наихудший результат с осени 2018 года, и тенденция на снижение берет свое начало с лета 2022 года. Именно тогда и отменили нулевую растаможку.

Читайте также:
водій, машина, автоНемцы и японцы: какие авто продавали украинцы в сети в 2022 году

Теги
Автомобилисты авторинок
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь