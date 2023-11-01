В октябре 2023 года украинцы купили более 108 тыс. подержанных автомобилей на внутреннем рынке.

Эксперты из Института исследования авторынка определили, какие авто с пробегом чаще всего продают внутри Украины.

Самые популярные марки на внутреннем рынке

Лидером среди производителей легковушек, которые в октябре покупали на внутреннем рынке чаще всего, остается Volkswagen.

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Украинцы заключили 10 тыс. сделок купли-продажи по машинам этой марки, что составляет 12,2% от общего количества.

На втором месте остается ВАЗ (Lada) с долей 6,7% (5,5 тыс. сделок). На третьем месте — Renault (5,6%, 4,6 тыс.).

Четвертое место с долей 5,4% (4,5 тыс.) заняла Skoda. Замыкает пятерку Toyota с долей 5% и 4,1 тыс. сделок.

Самые популярные модели на внутреннем рынке

Первое место среди внутренних продаж в октябре занял Volkswagen Passat (2,9 тыс. сделок). Второе место за чешской Skoda Octavia (2,6 тыс. сделок).

В тройку лидеров вошел Volkswagen Golf (2,4 тыс. сделок), а на четвертой строчке расположился Daewoo Lanos (2 тыс. сделок).

Пятерку в рейтинге занимает французский Renault Megane — 1,4 тыс. сделок.

По словам экспертов, первая пятерка моделей не слишком меняется на протяжении многих месяцев, что свидетельствует об устойчивом спросе на эти легковушки.

В целом предпочтения украинских водителей уже более года остаются неизменными.