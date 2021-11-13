В Украине в конце 2021 года изменятся водительские удостоверения. В документах водителя появится метка об автоматической коробке передач.

Об этом идет речь в сообщении Министерства внутренних дел. По данным МВД Украины, соответствующую отметку начнут ставить в удостоверении с 28 декабря 2021 года.

Отметка о сдаче практического экзамена на авто с автоматической коробкой передач будет выглядеть в форме кода 78.

Это означает, что водители, имеющие такой документ, смогут управлять транспортным средством только с автоматической коробкой передач.

Если у гражданина на правах отсутствует отметка в виде кода 78, он сможет управлять автомобилем с любой коробкой передач.

В то же время нововведения не будут касаться водителей, получивших удостоверение для управления машиной раньше.

Водительские права в Украине

Накануне правительство увеличило срок действия результата успешной сдачи теоретического экзамена в сервисном центре Министерства внутренних дел.

Его увеличили с трех месяцев до двух лет. При одновременном открытии двух категорий во время сдачи экзамен сдается по более высокой из них (изменения не относятся к категориям B1, B, BE).