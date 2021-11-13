В Україні наприкінці 2021 року зміняться водійські посвідчення. У документах водія з’явиться позначка про автоматичну коробку передач.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства внутрішніх справ. За даними МВС України, відповідну відмітку розпочнуть ставити у посвідченні з 28 грудня 2021 року.

Позначка про складання практичного іспиту на авто з автоматичною коробкою передач виглядатиме у формі коду 78.

Це означатиме, що водії, які мають такий документ, зможуть керувати транспортним засобом лише з автоматичною коробкою передач.

Якщо у громадянина на правах відсутня позначка у вигляді коду 78, тоді він зможе керувати автомобілем з будь-якою коробкою передач.

Водночас нововведення не стосуватимуться водіїв, які отримали посвідчення для управління машиною раніше.

Водійські права в Україні

Напередодні уряд збільшив термін дії результату успішної здачі теоретичного іспиту в сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ.

Його збільшили від трьох місяців до двох років. У разі одночасного відкриття двох категорій під час здачі іспит складається за вищою з них (зміни не стосуються категорій B1, B, BE).