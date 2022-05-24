В Украину ввезли более 94 тыс. автомобилей в период действия нулевой растаможки. Об этом рассказал нардеп Ярослав Железняк.

По данным экономиста, средний год выпуска автомобиля, ввезенного с 9 апреля по 19 мая — 2008 год. Чаще всего украинцев интересовал транспорт 2003-2007 годов выпуска — таких авто ввезли более 40 тыс. Также популярностью пользовались и более новые модели 2008-2012 годов — такого транспорта завезли более 28 тыс.

По данным Железняка, большинство автомобилей имели низкую стоимость. Машин с ценником ниже $2 тыс. завезли аж 31 тыс. Самым популярным был транспорт с бюджетным ценником — моделей от $2 до $5 тыс. завезли более 40 тыс. Средний ценник ввезенного авто — $4 632.

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Самыми популярными моделями оказались немецкие Volkswagen — Passat в количестве 5 654 авто, и Golf в количестве 4 542 регистрации.

Третье место за чешскими Skoda Octavia — 3 483 авто. Четвертое место у представителя бизнес-класса Audi A6 — 2 414 машин. Пятое место занимает компактвэн Volkswagen Touran, этих семейных автомобилей ввезли в Украину в количестве 2 309 шт. Шестое место у французского Renault Magene, дешевизна и простота в эксплуатации подкупила 2 302 украинцев. Седьмое занял немецкий Audi A4, 2 282 авто. На восьмом месте расположился еще один компактвэн — Opel Zafira приобрело 2 088 украинцев. Девятое место за американским Ford Focus — 1 863 авто, а замыкает рейтинг Opel Astra — 1 782 регистрации.

Не обошлось и без тех, кто захотел сэкономить на ввозе элитных авто. Самыми дорогими машинами, ввезенными в Украину по нулевой растаможке стали два Mercedes-Benz G500 — оба стоят по $290 тыс. После них идет люксовый Mercedes-Benz G 63 с ценником в $248 тыс. Третье место за экзотическим Ferarri Roma — $221 тыс. Четвертое — за редким McLaren 570S Spider — $186 тыс. Рейтинг замыкает люксовый внедорожник Toyota Land Cruiser 200 — $177 тыс.