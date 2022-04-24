Украинцам ограничат количество пунктов для ввоза авто по нулевой растаможке. Все из-за ажиотажа на границах, который появился после отмены платы за растаможку транспорта.

Об изменениях заявил заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем.

По его словам, огромные очереди препятствуют доставке важного груза и гуманитарной помощи из-за границы.

— Оформление новых транспортных средств объективно занимает много времени, из-за чего в огромных очередях сутками простаивают волонтеры с гуманитарными грузами — снаряжением для бойцов, продуктами питания и медикаментами, — рассказал Найем.

Он добавил, что законы ЕС не позволяют создавать отдельные полосы для проезда критически важного транспорта. Из-за этого проблему нужно решить со стороны Украины.

Ограничения будут в виде уменьшения количества пропусков, через которые можно ввезти транспорт для личных нужд. Водители смогут воспользоваться следующими КПП:

на участке польской границы: Угринов, Грушев, Смильница, Устилуг;

на участке словацкой границы: пункт пропуска М. Березный;

на участке венгерской границы: пункты пропуска Давинково, Косино.

Изменения вступят в силу с 00.00 25 апреля.

Также заместитель министра намекает, что некоторые граждане злоупотребляют льготами для ввоза авто. К примеру, за первые восемь дней после введения нулевой растаможки, было ввезено десятки люксовых авто “якобы на нужды ВСУ”. Речь идет о BMW X5, Mercedes-Benz S-Class, Audi Q7 2022 года Cadillac Escalade за 3,1 млн грн.