Кабмин обязал водителей включать ходовые огни для водителей за пределами населенных пунктов. Это касается всех механических транспортных средств.

Об этом заявил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

Изменения в ПДД нужны для соответствия с законодательством ЕС, где водители также должны включать ходовые огни или ближний свет за пределами городов и сел.

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Также изменения были внесены в правила перевозки ребенка ростом менее 150 см — теперь это запрещено без систем, которые позволяют пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности. Это касается как мотоцикла, так и мопеда.

Стоит отметить, что обязательное включение ходовых огней в Украине и так действует с 1 октября. Это ежегодные изменения, о которых многие водители уже давно знают. Известно, что не включать ближний свет за городом можно будет уже с 1 мая.

Это связано с непогодой в холодную пору года — туманы, дожди, пасмурная погода, снегопады и так далее. Во многих современных авто ходовые огни включаются автоматически при движении, вне зависимости от условий на улице.