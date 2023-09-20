Осень принесла украинцам не только похолодания, но и изменения в правилах вождения авто. Не секрет, что с уменьшением светового дня на авто должны быть включены дневные ходовые огни или ближний свет — это касается поездок за пределами населенных пунктов.

Факты ICTV разобрались, когда и для чего нужно включать ходовой свет, кого касается требование и какой штраф предусмотрен.

Когда включать ближний свет фар

Традиционно, требования касательно дневного света на транспорте вступает в силу с 1 октября. В первую очередь, это необходимо для безопасности — с ходовым светом автомобиль будет более заметным в непогоду — это касается туманов, дождей, пасмурной погоды или снега.

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В зависимости от комплектации авто, принято включать или дневные огни (в новых авто они включаются автоматически при движении), или же ближний свет. Примечательно, что теперь эта функция в авто должна работать за пределами населенных пунктов как днем, так и ночью.

Как выглядит значок ближнего света

Для тех, кто только начинает осваиваться на общих дорогах, значок ближнего света обычно изображен одинаково на авто. Это полусфера в профиль, которая изображает фару, и 3-4 параллельные линии, изображающие лучи света. В некоторых случаях они под наклоном.

Когда включать фары в городе — вопрос неоднозначный. Для своей безопасности лучше включать ходовые и днем в пределах населенного пункта — лишним это точно не будет. Тем более, что в современных авто ходовые работают 24/7 автоматически.

Кому включать ближний свет и какие штрафы предусмотрены

Согласно пункту 9.8 ПДД Украины, ближний свет фар с 1 октября нужно включать абсолютно всем механическим транспортным средствам за пределами населенных пунктов.

Штраф за выключенный ближний свет составляет от 425 до 510 грн.

Напомним, что в Киеве ограничили движение грузовых авто — изменения вступили в силу с 20 сентября. Это нужно для разгрузки столичных дорог. Въезд крупногабаритного транспорта ограничен в часы пик утром с 7.00 до 10.00 и вечером с 17.00 до 20.00.