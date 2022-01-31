Тест-драйв Mitsubishi Eclipse Cross: что нового

Тестовый автомобиль был представлен в комплектации Ultimate с турбобензиновым мотором 1,5 л, вариатором CVT и полным приводом. Стоимость такой версии составляет около $34 тыс.

Что нового в дизайне Mitsubishi Eclipse Cross

Рестайлинговый Mitsubishi Eclipse Cross издали сложно отличить от предыдущей версии по силуэту, особенно спереди, но подойдя ближе, начинаешь видеть первые отличия.

Полностью переработана концепция передней оптики, и теперь основной блок фар находится внизу бампера, а под нижней линией капота остались только габариты и указатель поворота. Также видоизменен сам бампер и решетка радиатора.

Сзади отличия еще более явные, ведь японцы прислушались к обратной связи от клиентов и убрали двойное остекление задней двери. Теперь задняя часть выглядит более спокойно и сбалансированно.

Что нового в салоне Mitsubishi Eclipse Cross

Обновленный Mitsubishi Eclipse Cross не стал исключением в семействе Mitsubishi и сохранил фамильные, до боли знакомые черты.

Здесь вы по-прежнему можете встретить привычное изобилие глянцевого пластика, аналоговый щиток приборов и кнопки подогрева сидений, которые не меняются уже десяток лет.

Интерьер рестайлинговой модели концептуально похож на предшественника, но и явные изменения также есть. Основным новшеством стала новая система мультимедиа Mitsubishi Connect 2 с 8-дюймовым экраном, c которой отказались от дополнительного тачпада для управления.

Теперь все управление осуществляется непосредственно с сенсорного экрана, а это гораздо проще и удобнее. Есть Apple CarPlay и Android Auto, что значительно упрощает жизнь в эру цифровых технологий.

Места сзади вполне достаточно, а спинка дивана регулируется по углу наклона. Также сзади есть и подогрев сидений.

Багажник стал больше – 437 л. Одним из плюсов Mitsubishi Eclipse Cross, является наличие полноразмерного запасного колеса, которое спрятано под полом багажника.

В этом, конечно, есть и минус, ведь запаска забрала довольно много полезного пространства.

Как едет Mitsubishi Eclipse Cross

Тестовый автомобиль оснащен бензиновым, турбированным двигателем объемом 1,5 л с мощностью 150 л.с. и максимальным крутящим моментом 250 Нм. Мотор работает в паре с вариатором CVT.

Если коротко о поведении Mitsubishi Eclipse Cross на дороге, то молниеносной динамики и спортивных ноток здесь искать не стоит, но и браться за голову особых причин нет. Спокойный ритм, плавные разгоны, умеренная динамика – это про Mitsubishi Eclipse Cross.

Средний расход топлива во время тест-драйва у меня составлял около 11 л на 100 км пути.

Подвеска оказалась вполне комфортной даже в комбинации с 18-дюймовыми колесными дисками.

Огромным плюсом является наличие системы полного привода S-AWC (Super-All Wheel Control) c несколькими режимами с понятными названиями Normal, Snow Mode и Gravel. К этому добавляем клиренс почти 20 см и получаем автомобиль на все сезоны и типы покрытия. Конечно, о бездорожье речь не идет, но для города и загородных вылазок этого будет достаточно.

Также наша версия была прилично оснащена всяческими ассистентами и системами безопасности: камерами кругового обзора, мониторингом слепых зон, слежением за полосой движения, адаптивным круиз-контролем и автоматическим дальним светом.

Итоги

В Mitsubishi Eclipse Cross исправили недочеты в дизайне, добавили практичности в салон и освежили инновациями. Мотор и коробка подойдут для более спокойного стиля вождения, а расход, может, и нельзя назвать маленьким, но вспомнив о полном приводе, на это можно закрыть глаза.

Решать, как всегда, вам.