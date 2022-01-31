Тест-драйв Mitsubishi Eclipse Cross: що нового

Тестовий автомобіль був представлений у комплектації Ultimate з турбобензиновим двигуном 1,5 л, варіатором CVT та повним приводом. Вартість такої версії становить близько $34 тис.

Що нового у дизайні Mitsubishi Eclipse Cross

Рестайлінговий Mitsubishi Eclipse Cross здалеку важко відрізнити від попередньої версії за силуетом, особливо спереду, але підійшовши ближче, починаєш бачити перші відмінності.

Повністю перероблено концепцію передньої оптики, і тепер основний блок фар розташований нижче бампера, а під нижньою лінією капота залишилися лише габарити та покажчик повороту. Також видозмінено сам бампер і решітку радіатора.

Ззаду відмінності ще більш очевидні, адже японці прислухалися до зворотного зв’язку від клієнтів і відмовились від концепції здвоєного скла кришки багажника. Тепер задня частина має більш спокійний та збалансований вигляд.

Що нового у салоні Mitsubishi Eclipse Cross

Оновлений Mitsubishi Eclipse Cross не став винятком у сімействі Mitsubishi та зберіг фамільні, до болю знайомі риси.

Тут ви, як і раніше, можете зустріти багато глянцевого пластику, аналоговий щиток приладів і кнопки підігріву сидінь, які не змінюються вже десяток років.

Інтер’єр рестайлінгової моделі концептуально схожий на попередника, але явні зміни також є. Основним нововведенням стала нова система мультимедіа Mitsubishi Connect 2 із 8-дюймовим екраном, з приходом якої відмовилися від додаткового тачпада на центральній консолі.

Тепер все керування здійснюється безпосередньо з сенсорного екрана, а це набагато простіше та зручніше. Є Apple CarPlay та Android Auto, що значно спрощує життя в добу цифрових технологій.

Місця ззаду цілком достатньо, а спинка дивана регулюється за кутом нахилу. Також ззаду є підігрів сидінь.

Багажник став більшим – 437 л. Одним із плюсів Mitsubishi Eclipse Cross є наявність повнорозмірного запасного колеса, яке заховано під підлогою багажника.

У цьому, звісно, є і мінус, адже запаска забрала чимало корисного простору.

Як їде Mitsubishi Eclipse Cross

Тестовий автомобіль оснащений бензиновим турбованим двигуном об’ємом 1,5 л з потужністю 150 л.с. і максимальним крутильним моментом 250 Нм. Мотор працює у парі з варіатором CVT.

Якщо коротко про поведінку Mitsubishi Eclipse Cross на дорозі, то блискавичної динаміки та спортивних ноток тут шукати не варто, але й братися за голову особливих причин немає. Спокійний ритм, плавні розгони, помірна динаміка – це для Mitsubishi Eclipse Cross.

Середні витрати палива під час тест-драйву в мене становили близько 11 л на 100 км шляху.

Підвіска виявилася цілком комфортною, навіть у комбінації із 18-дюймовими колісними дисками.

Величезним плюсом є наявність системи повного приводу S-AWC (Super-All Wheel Control) з кількома режимами зі зрозумілими назвами Normal, Snow Mode та Gravel. До цього додаємо кліренс майже 20 см і отримуємо автомобіль на всі сезони та типи покриття. Звичайно, про бездоріжжя не йдеться, але для міста і заміських вилазок цього буде достатньо.

Також наша версія була пристойно оснащена усілякими асистентами та системами безпеки: камерами кругового огляду, моніторингом сліпих зон, стеженням за смугою руху, адаптивним круїз-контролем та автоматичним дальнім світлом.

Підсумки

У Mitsubishi Eclipse Cross виправили недоліки в дизайні, додали практичності в салон та освіжили інноваціями. Мотор і коробка підійдуть для спокійнішого стилю водіння, а витрату хоч і не можна назвати маленькою, але згадавши про повний привод, на це можна заплющити очі.

Вирішувати, як завжди, вам.