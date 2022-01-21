Тест-драйв Porsche Taycan Cross Turismo: кроссовер или спорткар

У нас на тест-драйве побывал Porsche Taycan Cross Turismo, который объединил в себе качества кроссовера, универсала, спорткара и электромобиля.

Из название становится понятно, что ничего не понятно, но мы решили разобраться в некоторых нюансах.

Porsche Taycan Cross Turismo и его внешний вид

Спорить о дизайне Porsche – затея глупая. Безусловно, выглядит он дорого и пафосно.

Меня больше удивило то, как немцы смогли объединить черты кроссовера, спорткара, электромобиля и классического представителя семейства Porsche.

Porsche Taycan Cross Turismo и Porsche Taycan: в чем отличие

Ранее на тесте у нас побывал седан Porsche Taycan 4S, родной брат тестового Taycan Cross Turismo.

Эти братья точно не близнецы, но созданы на одной платформе и общего у них достаточно много, но и различия также есть.

Если посмотреть на Cross Turismo сбоку и сзади, то невооруженным взглядом можно увидеть разницу – форма кузова, которая больше похожа на универсал и пластиковый внедорожный обвес Cross Turismo (в пакете Offrad). Спереди они очень схожи и издали их будет отличить сложно.

Цены на Porsche Taycan Cross Turismo

У нас на тест-драйве побывал Porsche Taycan 4S Cross Turismo с пакетом Offroad и дополнительными опциями. Его стоимость 4,341,520 грн (€134 266).

Для сравнения, порядок цен на другие версии Porsche Taycan Cross Turismo:

Taycan 4 Cross Tursimo – €87 600

Taycan 4S Cross Turismo – €101 700

Taycan Turbo Cross Turismo – €139 100

Taycan Turbo S Cross Turismo – €168 500

Несмотря на довольно внушительную цену, за прошлый год продано 36 автомобилей Porsche Taycan Cross Turismo. Как по мне, то показатель неплохой, ведь эта версия была представлена в Украине только в июне прошлого года.

Что в салоне Porsche Taycan Cross Turismo

Интерьеры Porsche Taycan Cross Turismo и седана Porsche Taycan очень похожи, мягко говоря.

Множество сенсорных экранов и минимум кнопок – если коротко о салоне Porsche Taycan Cross Turismo. В то же время сохранен спортивный дух Porsche в виде циферблата на 60 с, кнопки пуска двигателя слева от руля и компоновки салона.

Ультрасовременно, но сдержанно и сохраняя фамильные черты. Вот так я бы вкратце описал интерьер Porsche Taycan Cross Turismo.

Не буду рассказывать о качестве сборки и подборе материалов. Это Porsche. Здесь все понятно. Более детально об интерьере вы можете узнать в нашем тест-драйве седана Porsche Taycan.

Преимуществом Cross Turismo перед седаном является форма кузова, ведь благодаря ей места над головой у задних пассажиров стало больше.

Также стал больше и багажник, объем которого составляет 446 л, а это на 80 л больше чем у седана.

Изюминка с дополнительным багажником спереди осталась, и у вас будет дополнительный отсек под небольшую сумку или рюкзак.

Как обстоят дела с зарядкой Porsche Taycan Cross Turismo

У Porsche Taycan Cross Turismo, как и у седаа Porsche Taycan, есть два разъема для подключения зарядного кабеля, которые находятся на передних крыльях автомобиля.

Один порт CCS (для зарядки постоянным током DC) под ускоренную зарядку, который способен принимать максимальную мощность до 270 кВт DC.

Два порта Type 2 (для зарядки переменным током AC), которые способны принимать до 11 кВт.

На момент тест-драйва седана Porsche Taycan наиболее мощной зарядкой, которой мне удалось воспользоваться, было устройство на 50 кВт.

На данный момент в Украине появилась сверхбыстрая зарядная станция Porsche, где от 5% до 80% заряда электрокар получит в среднем за 25 минут, как утверждает импортер.

Максимальная мощность для зарядки одного автомобиля — 320 кВт, а для двух авто одновременно – по 160 кВт для каждого.

На деле получаются примерно такие же результаты, но стоит учитывать, что эта зарядка единственная в Украине и доступна она только для клиентов Porsche. Находится она на территории дилерского центра Порше Центр Киев Аэропорт.

О моем опыте зарядки Porsche Taycan от обычной розетки и на общественных зарядных станциях вы можете прочитать в нашем предыдущем тесте Porsche Taycan.

Как едет Porsche Taycan Cross Turismo

Если сказать, что динамика Taycan 4S Cross Turismo впечатляет, то это будет очень мягко и не совсем честно. Taycan 4S Cross Turismo летит до первой сотни за 4,1 с, вызывая этим бурю эмоций. Впечатления схожи с разгоном самолета на полосе перед взлетом.

Porsche Taycan 4S Cross Turismo оборудован двумя электромоторами сумарной мощностью 490 л.с. В режиме Launch Control мощность подымается до 571 л.с., а максимальный крутящий момент — до 650 Нм.

Porsche Taycan 4S Cross Turismo оснащен батареей емкостью 93,4 кВтч, что позволяет проехать на нем в диапазоне 388-452 км. Этого вполне достаточно для комфортных ежедневных поездок.

Стоит упомянуть еще об одном качестве Porsche Taycan 4S Cross Turismo – характер кроссовера.

Клиренс Cross Turismo составляет 146 мм, а пакет Offroad добавляет еще 10 мм. Кроме этого, есть режим Gravel (Гравий), который благодаря пневмоподвеске позволяет поднять Cross Turismo еще на 20 мм. На выходе мы получаем максимальный клиренс 176 мм. У седана базовый клиренс составляет 127 мм и это еще один козырь для Cross Turismo.

Итоги

Porsche Taycan 4S Cross Turismo – коктейль из спорткара, универсала, кроссовера, классики Porsche и электромобиля. Вот такая гремучая смесь получилась у немцев. Как по мне – отличный симбиоз. Решать, как всегда, вам.