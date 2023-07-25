На тест-драйв Фактов ICTV попал обновленный кроссовер Mazda CX-5. Мы решили узнать, что обновилось, а что осталось без изменений в довольно популярной модели среди украинских автовладельцев. У нас на тест-драйве была Mazda CX-5 в максимальной комплектации ТОP (2,5л/6-АКПП/AWD).

Что нового в дизайне Mazda CX-5

Начнем с козырей Mazda CX-5 – внешний вид. Изменений в дизайне немного, но они есть. Видоизменилась передняя и задняя оптика, а вместе с ними несколько изменились передний и задний бампера. Также обновилась и стала более выразительной решетка радиатора.

Если предшественники Mazda CX-5 по нижнему контуру кузова, порогам и колесным аркам имели накладки из матового пластика, то теперь появилась возможность заказать эти элементы в цвет кузова. Однако это доступно только для максимальной комплектации.

Если коротко, то все сводится к легким косметическим изменениям, а вот общая картина осталась неизменной, и вот здесь, мне кажется, японцы не прогадали. Концептуально Mazda CX-5 осталась верна стилю, да и зачем менять то, что и так нравится покупателю.

Что нового в интерьере Mazda CX-5

Как и у предшественников, салон обновленной Mazda CX-5 разрабатывался в концепции Jinba-Ittai – единство водителя и автомобиля. Эргономика здесь на самом высоком уровне. Все на своих местах и ориентировано на водителя.

Удобные сиденья из кожи Nappa с памятью положений, подогревом и вентиляцией. Бонусом к этому вы получите и подогрев руля.

Мультимедийная система осталась без изменений. Она проста в управлении, достаточно интуитивна, однако выглядит уже несколько устаревшей по сравнению с мультимедиа Mazda CX-30. То же самое могу сказать и о качестве изображения с камер кругового обзора, которое откровенно хромает по сравнению с той же Mazda CX-30.

Теперь к изменениям в салоне, которых еще меньше, чем снаружи, но они есть и появлялись постепенно. После очередных обновлений на приборной панели появился цифровой экран со спидометром, отображением режимов вождения и бортовыми данными.

Также появилась беспроводная зарядка и беспроводной Apple CarPlay.

Ну и напоследок – появился переключатель режимов вождения, которых есть три: Sport, Normal и Off-road.

Позади практически без изменений, хотя здесь и добавить особо нечего. Спинка сидений заднего ряда регулируется по углу наклона, есть подогревы сидений, подлокотник и порты для зарядок.

Относительно качества материалов, исполнения и стиля – вопросов никаких. Относительно пространства тоже нет вопросов, ведь его вполне достаточно.

Багажник тоже без изменений – 458 л. Однако несколько изменился фальшпол, который стал двухкомпонентным, и теперь его можно устанавливать в двух положениях.

Что нового в технике Mazda CX-5

Тестовая Mazda CX-5 была представлена с атмосферным бензиновым мотором объемом 2,5 л, мощностью 194 л.с. / 258 Нм (4000 об.мин) и 6-АКПП. Также наша версия была полноприводной.

С изменениями здесь все очень просто – оно одно. И это изменение связано с настройками двигателя, вернувшимися к стандартам Евро-5. Поскольку Верховная Рада отложила внедрение стандарта Евро-6 до 2025 года, это позволило автомобильным импортерам завозить автомобили стандарта Евро-5.

Что это значит простыми словами? Если коротко, то благодаря возвращению к стандарту Евро-5 Mazda CX-5 станет чуть более резвой при стартах с места и будет более активно реагировать на нажатие педали газа.

Во всем остальном Mazda CX-5 осталась верна своим традициям – комфортная подвеска, прогнозируемое поведение на дороге и сбалансированный характер.

К этому добавим большой пакет систем безопасности: адаптивный круиз-контроль, мониторинг слепых зон, предупреждение о выезде из полосы движения, система контроля расположения автомобиля относительно разметки, система экстренного торможения, а также обновленная система безопасного торможения в городе с распознаванием пешеходов.

Средний расход топлива на тест-драйве у меня составлял 9,5 л на 100 км. Неплохой показатель для полноценного кроссовера с 2,5 л двигателем и полным приводом.

Сколько стоит Mazda CX-5

Базовая версия Mazda CX-5 Touring с бензиновым 2,0 л двигателем, 6-АКПП и передним приводом стоит 1 193 600 грн.

Максимальная версия Mazda CX-5 Top с бензиновым 2,5 л двигателем, 6-АКПП и полным приводом стоит 1 730 800 грн.

Итоги

Сбалансированная, комфортная и минимально обновленная Mazda CX-5 осталась верна традициям, а рестайлинг пошел только на пользу.

В некоторых моментах обновлений все же хотелось бы больше, как вот с мультимедиа, но имеем то, что имеем

Решать, как обычно, вам.