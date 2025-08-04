На тест-драйве у нас побывал кроссовер Opel Mokka, который претерпел хоть и не радикальные, но довольно существенные изменения во время очередного обновления.

Давайте узнаем, что нового в дизайне, салоне и сколько стоит Opel Mokka в Украине.

Дизайн Opel Mokka

Opel Mokka сохранил свой силуэт, а внешние изменения сводятся к обновленной оптике спереди и сзади, которая получила фирменные три полоски в своем рисунке.

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Также несколько изменился передний бампер, с которого убрали противотуманные фары и немного переиграли дизайн нижней части.

Также заметно меньше стало хрома, который полностью заменили на черный глянец, за исключением колесных дисков.

Словом, Opel Mokka внешне обновился довольно точечно и можно сказать, что минимально.

Впрочем, справедливости ради скажу, что, как по мне, то и дорестайлинговая модель выглядит вполне современно, поэтому и этих изменений вполне достаточно.

Opel Mokka – яркий, современный и молодежный формат кроссовера, который будет притягивать взгляды, особенно в таком изумрудном цвете, как тестовое авто.

Салон Opel Mokka

А вот в интерьере изменения более заметны, ведь основное обновление – это цифровой кластер приборной панели и дисплей мультимедийной системы, диагональю 10 дюймов каждый.

Оба монитора выдают неплохую картинку, с современной графикой и работают адекватно и без нюансов. Есть беспроводной Apple CarPlay и Android Auto, а также индукционная зарядка для смартфона.

В обновленном Opel Mokka решили немного избавиться от черного глянца, добавили серого матового пластика и немного видоизменили дизайн центральной консоли.

Также заменили и руль, который по дизайну перекликается с моделями Opel 2007-2016 годов. Однако выглядит новый руль Opel Mokka стильно и мне нравится больше, чем предыдущий.

Передние сиденья настолько удобны, что 900 км за день прошли, если и не бесследно, то довольно комфортно и без чрезмерной усталости. А все потому, что сиденья Opel Mokka сертифицированы немецкой ассоциацией здоровой спины, а они-то в этом деле толк знают.

Также добавлю, что для сиденья водителя предусмотрена еще и функция массажа, который хоть и довольно прост, но в дальней дороге пригодится.

Впереди места достаточно. Да, здесь без излишка, но пространства для водителя и пассажира хватает.

Сзади все еще более компактно и в дальнюю поездку лучше там разместиться вдвоем.

Есть порты для зарядки смартфонов, однако нет подлокотников и других прелестей. Словом, здесь все просто, компактно и в меру комфортно.

Багажник у Opel Mokka имеет объем 350 л, чего достаточно, как оказалось, не только для поездок в магазин, но и для небольшого семейного отпуска.

Конечно, все зависит от аппетитов, однако три средних чемодана и несколько пакетов мы поместили, не снимая полку-ограничитель. Поэтому, здесь с пространством все окей, как по мне.

Как едет Opel Mokka

Здесь без изменений, ведь Opel Mokka предлагается в Украине с бензиновым, трехцилиндровым турбомотором объемом 1,2 л (130 л.с./230 Нм), который работает в паре с 8-АКПП производства Aisin.

Этой пары вполне достаточно для города и, на мой взгляд, для трассы. Динамики для безопасных обгонов и быстрых маневров хватает, однако все же стоит учитывать, что у вас под капотом не V8, а трехцилиндровый 1,2 л.

В городе показатели расхода топлива во время тест-драйва у меня составляли около 8,5-8,7 л на 100 км, а на трассе показатель был около 6,5-7 л.

Самым интересным и самым противоречивым в Opel Mokka является подвеска. Спереди здесь установлена подвеска типа МакФерсон, а сзади полузависимая на основе поперечной балки.

Opel Mokka оказался жестковатым, особенно его задняя подвеска, однако если быть справедливым, то это ощущается на пустом автомобиле, когда в салоне только водитель.

Другое дело, когда в салоне есть пассажиры, особенно сзади, а в багажнике несколько чемоданов.

Тогда ситуация улучшается, однако Opel Mokka все же городской кроссовер, и дальние путешествия для него — это 14 дней календарного отпуска, а все остальное время придется немного попрыгать по городу.

Сколько стоит Opel Mokka

Здесь ситуация очень проста, ведь Opel Mokka предлагается только с одним вариантом двигателя, КПП и в одной комплектации GS, стоимость которой составляет 1 081 400 грн.

Итоги

Opel Mokka – интересный, современный, молодежный и привлекательный городской кроссовер. Он немного догнал в технологиях, однако концептуально остался прежним, со своими преимуществами и недостатками.

А стоит ли он внимания, решать, как всегда, вам.