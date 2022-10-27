Эксперт консалтинговой группы А-95 Артем Куюн рассказал, почему стоит начинать использовать припасенное горючее прямо сейчас. Это касается как бензина, так и дизеля, и на это есть несколько весомых причин.

О тонкостях срока годности горючего эксперт рассказал в Facebook.

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Так, Артем напомнил недавние события весны и начала лета, когда украинцы стояли в огромных очередях на заправках, чтобы получить по 20 л горючего.

— Думаю, что не очень ошибусь, если оценю домашние запасы бензина и дизтоплива украинцев в 20-30% месячного объема рынка Украины. И это очень круто с точки зрения энергетической безопасности страны, — считает Куюн.

Однако у нефтепродуктов есть свои ограничения по срокам хранения — бензины расползаются на компоненты, а дизель замерзает.

Длительное хранение касается только горючего высокого качества, и в условиях дефицита продавался бензин и дизель далеко не самого высокого класса.

Так, Артем дал несколько советам украинским водителям:

— Летний дизель с канистры еще можно успеть использовать до морозов, а затем залить зимний сорт в бочку. Если ДП уже густеет — нужно добавить присадку, но в теплую погоду и перед использованием. Запасы бензина, которым более 6 месяцев лучше обновить. От спиртового бензина лучше отказаться, — заявил эксперт.

Если водитель не уверен в качестве и состоянии горючего — можно немного залить его в бак и запустить мотор. На крайний случай будет легче всего откачивать и разбавлять более качественным топливом.

Впрочем, чтобы ездить на четырехколесном транспорте, нужен не только бензин или дизель, но и надежность компонентов самого авто. Некоторые модели уже давно проверены годами, и они неприхотливы в ремонте. Какие надежные автомобили можно купить в Украине по бюджетной цене — можно узнать на Фактах ICTV.