Експерт консалтингової групи А-95 Артем Куюн розповів, чому варто починати використовувати запасне пальне прямо зараз. Це стосується як бензину, так і дизеля.

Про тонкощі терміну придатності пального експерт розповів у Facebook.

Зараз дивляться

Так, Артем нагадав нещодавні події весни та початку літа, коли українці стояли у величезних чергах на заправках, щоби отримати по 20 л пального.

– Думаю, що не дуже помилюся, якщо оціню домашні запаси бензину та дизпалива українців у 20-30% місячного обсягу ринку України. І це дуже круто з погляду енергетичної безпеки країни, – вважає Куюн.

Проте нафтопродукти мають свої обмеження щодо термінів зберігання – бензини розповзаються на компоненти, а дизель замерзає.

Тривале зберігання стосується лише пального високої якості, а в умовах дефіциту продавався бензин та дизель далеко не найвищого класу.

Так, Артем дав кілька порад українським водіям:

– Літній дизель із каністри ще можна встигнути використовувати до морозів, а потім залити зимовий сорт у бочку. Якщо ДП вже густіє – потрібно додати присадку, але у теплу погоду та перед використанням. Запаси бензину, яким понад 6 місяців, краще оновити. Від спиртового бензину краще відмовитись, – заявив експерт.

Якщо водій не впевнений у якості та стані пального – можна трохи залити його в бак та запустити мотор. На крайній випадок буде легко відкачувати й розбавляти якіснішим паливом.

Втім, щоб їздити на чотириколісному транспорті, потрібний не лише бензин чи дизель, а й надійність компонентів самого авто. Деякі моделі вже давно перевірені роками і невибагливі у ремонті.

Які надійні автомобілі можна купити в Україні за бюджетною ціною – можна дізнатись на Фактах ICTV.