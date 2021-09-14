У Великобритании вышло четвертое поколение хэтчбека Skoda Fabia. Автомобиль стоит от $20 тыс.

С 28 сентября 2021 года он будет доступен для заказа в четырех комплектациях и с разными вариантами двигателя: S ($20 611), SE Comfort ($23 217), SE L ($26 238) и Color Edition ($24 185). А в 2022 году появится модель Monte Carlo.

Стандартное оборудование для базовой комплектации Fabia S включает светодиодные фары, 6,5-дюймовый информационно-развлекательный экран, цифровое радио DAB, кондиционер с ручным управлением и несколько систем ADAS.

Fabia SE имеет 15-дюймовые легкосплавные диски Rotare, противотуманные фары, двухспицевый кожаный многофункциональный руль, задние датчики парковки, регулируемые по высоте передние сиденья и кожаные ручной тормоз и ручки переключения передач.

Fabia SE L оснащена 16-дюймовыми легкосплавными дисками Proxima и хромированными окнами для более стильного вида. Внутри есть большой 9,2-дюймовый информационно-развлекательный экран с навигационной системой Amundsen, шесть динамиков, автоматический двухзонный кондиционер, комфортные сиденья, светодиодные подсветки для чтения, съемный подстаканник, центральный подлокотник, электрические окна спереди и сзади, окружающее освещение, и декоративная отделка с серой замши с художественными серыми лентами.

Fabia Color Edition также имеет 16-дюймовые колеса Proxima. Кроме того, у нее есть крышки зеркал, окрашенные в цвет с крышей (металлический графитовый серый или перламутровый Magic Black), и 8-дюймовый сенсорный экран для информационно-развлекательной системы Bolero.

Источник: Carscoops