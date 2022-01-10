В Украине может вернуться бальная система штрафов для водителей с временным лишением прав. Соответствующий законопроект №6502 зарегистрировали нардепы в парламенте.

Среди главных изменений, которые хотят ввести в ПДД Украины — временное лишение возможности езды за систематические нарушения. Также злостным нарушителям придется повторно сдавать практический и теоретический экзамен.

Следующее нововведение — бальная система штрафов. Она действовала на территории страны с 2015 по 2020 год.

За какие правонарушения будут начисляться баллы:

1 балл — непристегнутый ремень безопасности, перевозка детей без необходимого автокресла;

2 балла — грязные номерные знаки на транспорте, превышение скорости на 20 км/ч и больше, проезд на запрещающий сигнал светофора;

3 балла — значительные нарушения ПДР, остановка на полосе для ОТ;

5 баллов — превышение скорости на 50 км/ч и создание аварийной ситуации.

Очки будут начисляться на протяжении всего года, но их аннулируют с наступлением следующего.

Так, если нарушитель “заработает” 12 или более штрафных баллов за год — он временно останется без прав. Если водитель получит 8 штрафных очков на протяжении первого года вождения — ему также грозит временная конфискация удостоверения.

Если водитель не согласен с конфискацией, он сможет обжаловать решение в суде. Помимо накопления баллов, будут выписываться и штрафы.

В объяснительной записке также сообщается, что подобная система штрафов отлично показала себя на протяжении десятилетий в США, Канаде, Великобритании, Франции, Италии и Германии.

— Главная цель – осознание водителем своей ответственности за каждое нарушение правил, систематическое несоблюдение которых будет иметь более серьезные последствия, чем одноразовый денежный штраф, — сообщается в документе.

Помимо измененных штрафов за нарушение ПДД, в Украине может появиться обязательный техосмотр. Нововведения коснутся как владельцев легковых авто, так и владельцев мотоциклов. Более подробно о возможном обязательном техосмотре 2022 — читайте на Фактах ICTV.