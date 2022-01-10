В Україні може повернутись бальна система штрафів для водіїв з тимчасовим позбавленням прав. Відповідний законопроєкт №6502 зареєстрували нардепи у парламенті.

Серед головних змін, які хочуть запровадити у ПДР України, — тимчасове позбавлення можливості їзди за систематичні порушення. Також злісним порушникам доведеться повторно складати практичний та теоретичний іспит.

Наступне нововведення – бальна система штрафів. Вона діяла на території країни з 2015 до 2020 року.

За які правопорушення нараховуватимуться бали:

1 бал – непристебнутий ремінь безпеки, перевезення дітей без необхідного автокрісла;

2 бали – брудні номерні знаки на транспорті, перевищення швидкості на 20 км/год та більше, проїзд на заборонний сигнал світлофора;

3 бали – значні порушення ПДР, зупинка на смузі для ГТ;

5 балів – перевищення швидкості на 50 км/год та створення аварійної ситуації.

Очки нараховуватимуться протягом усього року, але їх анулюють із настанням наступного.

Тож якщо порушник “заробить” 12 чи більше штрафних балів протягом року — він тимчасово залишиться без прав. Якщо водій отримає 8 штрафних очок протягом першого року водіння, йому також загрожує тимчасова конфіскація посвідчення.

Якщо водій не погоджується з конфіскацією, він зможе оскаржити рішення в суді. Крім накопичення балів, виписуватимуться і штрафи.

У пояснювальній записці також повідомляється, що подібна система штрафів чудово показала себе протягом десятиліть у США, Канаді, Великій Британії, Франції, Італії та Німеччині.

– Головна мета – усвідомлення водієм своєї відповідальності за кожне порушення правил, систематичне недотримання яких матиме серйозніші наслідки, ніж одноразовий грошовий штраф, – повідомляється у документі.

Крім змінених штрафів за порушення правил дорожнього руху, в Україні може з’явитися обов’язковий техогляд. Нововведення торкнуться і власників легкових авто, і власників мотоциклів. Докладніше про можливий обов’язковий техогляд 2022 – читайте на Фактах ICTV.