Превышение скорости на дорогах становится причиной большого количества аварий. По данным Министерства внутренних дел, в Украине каждые три минуты происходит ДТП, а каждые 15 минут травмируется один человек в результате аварий.

Именно поэтому 1 июня 2020 года начала работать система автоматической фиксации нарушений на дорогах Украины.

О том, как работает система и как можно оплатить штраф за превышение скорости, узнавали Факты ICTV.

Как работает автоматическая фиксация и где просмотреть штраф

Уже больше года в Украине работает система фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Она самостоятельно отслеживает и фиксирует несоблюдение дорожных правил. Если вы превысили скорость, камеры считают номерной знак автомобиля и автоматически осуществят поиск по базе.

После этого данные о нарушениях передаются Департаменту патрульной полиции, там их проверяет полицейский. Если нарушение подтвердилось, выписывается и распечатывается штраф, который присылают адресату.

Постановление на оплату штрафа может выписываться без участия лица, на которое накладывают административную ответственность.

Таким образом в течение трех дней вы получите постановление о несоблюдении правил дорожного движения и наложении на вас административного взыскания.

Документ поступит письмом с уведомлением на адрес места жительства лица. Постановление входит в законное действие после его вручения нарушителю или получения почтового уведомления о вручении.

Постановление о наложении административного взыскания должно содержать информацию о дате, месте и времени, когда автомобиль совершил нарушение, о владельце транспортного средства и описание правонарушения.

Размер штрафа и скидки

Штраф необходимо погасить в течение 15 дней. Его сумма может варьироваться от 255 до 510 грн. Но можно получить скидку!

Если в течение 10 дней вы внесете средства, получите скидку 50% от сумы.

Если за 15 указанных дней штраф не будет погашен, постановление направят для принудительного исполнения в исполнительный орган по месту жительства лица.

В результате вам надо будет уплатить двойную сумму штрафа и комиссию за расходы на учет правонарушения.

Как оплатить штраф за превышение скорости

Оплата по QR-коду на квитанции

В постановлении, которое поступает нарушителю, будет информация относительно транспортного средства, даты и времени превышения скорости и QR-код. С его помощью можно легко оплатить штраф.

Отсканируйте QR-код. Перед вами появится информация о нарушении: фото- и видеофиксация, реквизиты для оплаты штрафа и электронная версия квитанции. Перейдите в раздел Заплатить штраф. Выберите удобный для вас способ оплаты и внесите средства.

Постановление будет считаться выполненным, как только деньги поступят в государственную казну.

Оплата с помощью сервисов МВД

Сайт МВД запустил специальные онлайн-сервисы, которые помогут быстро и удобно оплатить штраф.

Зайдите на официальный сайт МВД В строфе поиска напишите Оплатить штраф за нарушение ПДД.

3. Вас перебросит на информационную страницу. Пролистывайте книзу.

4. Там увидите услугу Перейти к оплате. Нажмите.

5. Вас перебросит в платежный сервис. Заполните необходимые строфы — серия и номер водительского удостоверения и когда оно выдано.

6. Система найдет ваш штраф.

7. Введите реквизиты и оплатите.

Оплата с помощью Главного сервисного центра МВД

Заплатить штраф можно также через Главный сервисный центр МВД, точнее, через онлайн-сервис Кабинет водителя.

Зайдите на сайт Главного сервисного центра МВД Найдите Кабинет водителя и нажмите.

3. Зарегистрироваться там можно с помощью электронной подписи, BankID или MobileID.

4. После авторизации вы попадете в свой водительский кабинет.

5. Среди услуг найдите и нажмите на категорию Штрафы.

6. Перед вами откроется полная информация о нарушениях дорожных правил — за неделю, месяц, год и все время.

7. Найдите штраф, который необходимо оплатить. С правой стороны от него нажмите на кнопку Оплатить.

8. Введите реквизиты и погасите штраф.

Мобильное приложение МВД Штрафы ПДД

Это приложение позволяет не только оплачивать штрафы за нарушение ПДД, но и отслеживать новые постановления, изменения их статуса и просматривать информацию о своем автомобиле.

После автофиксации нарушения в программе появится полная информация с фото- и видеоматериалами. В кабинет поступит постановление со штрафом.

Зарегистрируйтесь в мобильном приложении — укажите номер транспортного средства и номер документа.

2. На главной странице приложения откроется полная информация о ваших нарушениях.

3. Выберите нужный штраф и с правой стороны от него нажмите Оплатить.

4. Введите реквизиты и с помощью банковской карты оплатите штраф.

Оплата с помощью чат-бота в Telegram

Для уплаты штрафа за превышение скорости можно также использовать чат-бот в Telegram.

Перейдите в чат-бот @ShtrafyPDRbot Чтобы запустить чат, нажмите Начать снизу экрана.

3. Чат-бот предложит вам категории — Мои постановления, Помощь, Мои авто и Добавить авто. Чтобы бот нашел ваше постановление, добавьте в него свое авто.

4. Нажмите Добавить авто и укажите государственный номерной знак транспортного средства.

5. Чат-бот найдет информацию относительно вашего транспорта, все нарушения и постановления.

6. Нажмите Мои постановления.

7. Там найдите штраф, который необходимо заплатить, и укажите реквизиты.

8. Чат-бот уведомит вас, что постановление выполнено.

Кстати, после “регистрации” чат-бот в Telegram будет присылать уведомления о новых нарушениях и постановлениях.

Оплата с помощью банка

Уплатить штраф можно через Приват24.

Войдите в Приват24. Найдите категорию Платежи.

3. Среди предложенных услуг найдите и выберите Штрафы и нарушения.

4. Нажмите Штрафы за нарушение ПДД.

5. Выберите нужный штраф и укажите реквизиты для оплаты.

6. Внесите средства.

Готово! Штраф погашен!

Те, кто не доверяет переводу средств онлайн, могут воспользоваться старым привычным способом — через кассу в банке. Со своей квитанцией и реквизитами посетите ближайший банк и через кассу оплатите постановление.

Оплата с помощью приложения Дія

Дія позволяет удобно и быстро оплатить штрафы ПДД. Для этого необходимо просто быть зарегистрированным в приложении.

Зайдите в приложение Дія. Среди услуг найдите и выберите Штрафы ПДД.

3. Нажмите на нужный вам штраф.

4. Укажите реквизиты для оплаты.

5. Внесите средства.

Готово! Штраф оплачен, постановление выполнено.