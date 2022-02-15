Превышение скорости на дорогах становится причиной большого количества аварий. По данным Министерства внутренних дел, в Украине каждые три минуты происходит ДТП, а каждые 15 минут травмируется один человек в результате аварий.
Именно поэтому 1 июня 2020 года начала работать система автоматической фиксации нарушений на дорогах Украины.
О том, как работает система и как можно оплатить штраф за превышение скорости, узнавали Факты ICTV.
Как работает автоматическая фиксация и где просмотреть штраф
Уже больше года в Украине работает система фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.
Она самостоятельно отслеживает и фиксирует несоблюдение дорожных правил. Если вы превысили скорость, камеры считают номерной знак автомобиля и автоматически осуществят поиск по базе.
После этого данные о нарушениях передаются Департаменту патрульной полиции, там их проверяет полицейский. Если нарушение подтвердилось, выписывается и распечатывается штраф, который присылают адресату.
Постановление на оплату штрафа может выписываться без участия лица, на которое накладывают административную ответственность.
Таким образом в течение трех дней вы получите постановление о несоблюдении правил дорожного движения и наложении на вас административного взыскания.
Документ поступит письмом с уведомлением на адрес места жительства лица. Постановление входит в законное действие после его вручения нарушителю или получения почтового уведомления о вручении.
Постановление о наложении административного взыскания должно содержать информацию о дате, месте и времени, когда автомобиль совершил нарушение, о владельце транспортного средства и описание правонарушения.
Размер штрафа и скидки
Штраф необходимо погасить в течение 15 дней. Его сумма может варьироваться от 255 до 510 грн. Но можно получить скидку!
Если в течение 10 дней вы внесете средства, получите скидку 50% от сумы.
Если за 15 указанных дней штраф не будет погашен, постановление направят для принудительного исполнения в исполнительный орган по месту жительства лица.
В результате вам надо будет уплатить двойную сумму штрафа и комиссию за расходы на учет правонарушения.
Как оплатить штраф за превышение скорости
Оплата по QR-коду на квитанции
В постановлении, которое поступает нарушителю, будет информация относительно транспортного средства, даты и времени превышения скорости и QR-код. С его помощью можно легко оплатить штраф.
- Отсканируйте QR-код.
- Перед вами появится информация о нарушении: фото- и видеофиксация, реквизиты для оплаты штрафа и электронная версия квитанции.
- Перейдите в раздел Заплатить штраф.
- Выберите удобный для вас способ оплаты и внесите средства.
Постановление будет считаться выполненным, как только деньги поступят в государственную казну.
Оплата с помощью сервисов МВД
Сайт МВД запустил специальные онлайн-сервисы, которые помогут быстро и удобно оплатить штраф.
- Зайдите на официальный сайт МВД.
- В строфе поиска напишите Оплатить штраф за нарушение ПДД.
3. Вас перебросит на информационную страницу. Пролистывайте книзу.
4. Там увидите услугу Перейти к оплате. Нажмите.
5. Вас перебросит в платежный сервис. Заполните необходимые строфы — серия и номер водительского удостоверения и когда оно выдано.
6. Система найдет ваш штраф.
7. Введите реквизиты и оплатите.
Оплата с помощью Главного сервисного центра МВД
Заплатить штраф можно также через Главный сервисный центр МВД, точнее, через онлайн-сервис Кабинет водителя.
- Зайдите на сайт Главного сервисного центра МВД.
- Найдите Кабинет водителя и нажмите.
3. Зарегистрироваться там можно с помощью электронной подписи, BankID или MobileID.
4. После авторизации вы попадете в свой водительский кабинет.
5. Среди услуг найдите и нажмите на категорию Штрафы.
6. Перед вами откроется полная информация о нарушениях дорожных правил — за неделю, месяц, год и все время.
7. Найдите штраф, который необходимо оплатить. С правой стороны от него нажмите на кнопку Оплатить.
8. Введите реквизиты и погасите штраф.
Мобильное приложение МВД Штрафы ПДД
Это приложение позволяет не только оплачивать штрафы за нарушение ПДД, но и отслеживать новые постановления, изменения их статуса и просматривать информацию о своем автомобиле.
После автофиксации нарушения в программе появится полная информация с фото- и видеоматериалами. В кабинет поступит постановление со штрафом.
- Зарегистрируйтесь в мобильном приложении — укажите номер транспортного средства и номер документа.
2. На главной странице приложения откроется полная информация о ваших нарушениях.
3. Выберите нужный штраф и с правой стороны от него нажмите Оплатить.
4. Введите реквизиты и с помощью банковской карты оплатите штраф.
Оплата с помощью чат-бота в Telegram
Для уплаты штрафа за превышение скорости можно также использовать чат-бот в Telegram.
- Перейдите в чат-бот @ShtrafyPDRbot.
- Чтобы запустить чат, нажмите Начать снизу экрана.
3. Чат-бот предложит вам категории — Мои постановления, Помощь, Мои авто и Добавить авто. Чтобы бот нашел ваше постановление, добавьте в него свое авто.
4. Нажмите Добавить авто и укажите государственный номерной знак транспортного средства.
5. Чат-бот найдет информацию относительно вашего транспорта, все нарушения и постановления.
6. Нажмите Мои постановления.
7. Там найдите штраф, который необходимо заплатить, и укажите реквизиты.
8. Чат-бот уведомит вас, что постановление выполнено.
Кстати, после “регистрации” чат-бот в Telegram будет присылать уведомления о новых нарушениях и постановлениях.
Оплата с помощью банка
Уплатить штраф можно через Приват24.
- Войдите в Приват24.
- Найдите категорию Платежи.
3. Среди предложенных услуг найдите и выберите Штрафы и нарушения.
4. Нажмите Штрафы за нарушение ПДД.
5. Выберите нужный штраф и укажите реквизиты для оплаты.
6. Внесите средства.
Готово! Штраф погашен!
Те, кто не доверяет переводу средств онлайн, могут воспользоваться старым привычным способом — через кассу в банке. Со своей квитанцией и реквизитами посетите ближайший банк и через кассу оплатите постановление.
Оплата с помощью приложения Дія
Дія позволяет удобно и быстро оплатить штрафы ПДД. Для этого необходимо просто быть зарегистрированным в приложении.
- Зайдите в приложение Дія.
- Среди услуг найдите и выберите Штрафы ПДД.
3. Нажмите на нужный вам штраф.
4. Укажите реквизиты для оплаты.
5. Внесите средства.
Готово! Штраф оплачен, постановление выполнено.