Украинцы все меньше завозят подержанные авто. За январь было ввезено всего 84,8 тыс., что на 30,7% меньше, чем годом ранее.

Даже по сравнению с декабрем 2022 года ситуация ухудшилась на 9,7%.

Эксперты из института исследования авторынка выяснили, что наши водители все чаше продают и покупают подержанный транспорт внутри рынка страны.

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По заявлению экспертов, тенденция импорта авто с вторичного рынка берет свое начало еще с июля, когда отменили нулевую растаможку.

Так, сделок о покупке-продаже авто в январе 2023 было всего 64,9 тыс., что на 18,2% меньше января 2022 года.

Что касается городов и областей, где чаще всего покупали и продавали транспорт на вторичном рынке, то лидером оказались Киев и Киевская область — 7,6 тыс. и 5,7 тыс. авто соответственно.

Меньше всего покупали и продавали транспорт в тех областях, где ведутся боевые действия и есть оккупированные территории.

Что касается завоза подержанного транспорта, то на сегодня это самый низкий показатель с ноября 2018 года, если не считать март 2022 года, на который повлияло полномасштабное вторжение РФ.

Если брать статистику за 2022 год, то всего авто было выставлено на продажу 2,6 млн раз — общая их стоимость составила $2,6 млрд. Чаще всего это были модели Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz и Toyota.