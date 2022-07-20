Штрафа за нерастаможенный автомобиль в Украине можно избежать. Для этого можно воспользоваться лазейкой, которая не запрещена законами нашей страны.

Известно, что для пребывания автомобиля на иностранных номерах необходимо письменное решение таможенного органа, через который ввезен автомобиль. Для этого нужно подать заявление с указанием индивидуальных причин по конкретной ситуации.

Этим могут воспользоваться те украинцы, которые не успели вывезти автомобиль за территории страны до конца нулевой растаможки с 1 июля. Нужно указать причину этого нарушения — война, или другие весомые обстоятельства, которые на это повлияли.

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После получения соответствующего заявления, таможенный орган будет принимать решение — продлевать пребывание авто в Украине, или же вовсе прекращать. Если причины покажутся весомыми — у владельца евробляхи на иностранных номерах будут все шансы легально пользоваться транспортом в Украине некоторое время.

Чтобы избежать наказания во время вывоза авто, письменное решение нужно будет предъявить на КПП. В противном случае владельцу авто грозит штраф до 170 тыс. грн.

Растаможка авто в Украине может заметно подорожать — это станет реальностью, если Рада примет соответствующий законопроект. Изменения могут коснуться не всех — платить огромные деньги придется тем, кто ввозит люксовые автомобили. Для этого предлагается увеличить коэффициент эксклюзивности в 8 раз.