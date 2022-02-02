Пользователи Дія могут не переживать за свои данные — хакеры не смогут их украсть с помощью приложения. Так, государственный сервис не копирует данные и не сохраняет их у себя на серверах.

Об этом заявил руководитель по развитию электронных услуг в Минцифре Мстислав Баник в интервью сайту Вікна.

— Ключевые документы, которые отображаются в Дія, уже размещены в современных защищенных электронных реестрах. В них находятся паспорта, водительские документы и студенческие украинцев. Мы не копируем и не сохраняем эти данные, — заявил Мстислав.

Баник добавил, что это необходимо ради безопасности. К тому же, данные о документах часто меняются — чтобы предоставлять актуальную информацию, необходимо каждый раз запрашивать их у реестра.

Даже если сервера взломают — хакеры ничего там не найдут. Информация о пользователе хранится в мобильном приложении его смартфона, но оно надежно защищено в самих устройствах в недоступном месте — возле операционной системы. К примеру, на смартфонах со взломанными Android и iOS авторизоваться в Дія нельзя — злоумышленники могут незаметно установить вредоносный код для кражи данных.

Так, приложение самостоятельно проверяет смартфон на наличие взлома ОС. Даже если смартфон украдут — в приложении есть цифровой код. Если ввести его неправильно трижды — система удалит все данные с приложения Дія на устройстве и выйдет из системы.

По словам Баника, даже если злоумышленник проник в Дія владельца смартфона, он не сможет скопировать электронный документ. Чтобы это сделать, нужно пройти систему распознавания лица — здесь у вора нет шансов.