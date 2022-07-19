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Растаможка авто в Украине может подорожать в 8 раз: кому придется переплачивать

19 июля 2022, 17:03
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Авто
Источник: Depositphotos

Растаможка авто в Украине может заметно подорожать. В Раде зарегистрировали несколько законопроектов, которые касаются транспорта и его ввоза в страну.

Речь идет о проекте №7466-2 — он предлагает растаможку через сервис Дія, но стоимость такой услуги увеличится в 8 раз. Правда, изменения могут коснуться только элитных авто, ведь в новой формуле просчета стоимости ввоза хотят изменить коэффициент эксклюзивности. 

Все эти изменения нужны для глобальных трансформаций в процессе растаможки авто. Власти хотят изменить формулу просчета услуги, что уже было предложено в законопроекте №7466. Сейчас главным спором в растаможке являются размеры налогов, которые необходимо оплатить каждому водителю.

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Далеко не все украинцы оценят данные изменения — новая формула позволит растамаживать авто возрастом до 5 лет за 6-9% от стоимости транспорта, в то время как за старые модели придется платить больше половины стоимости.

Сама новая формула также позволит реализовать растаможку через Дія — для этого был зарегистрирован законопроект №7468. Это поможет искоренить коррупцию на таможне, ведь стоимость услуги будет определять система автоматически, без помощи сотрудников таможни.

Даже в нынешних реалиях бесплатную растаможку также могут вернуть — законопроект №7533 подразумевает ввоз по льготам тех авто, которые не успели пересечь границу до 1 июля.

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