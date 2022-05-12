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В Украине могут усилить наказание за незаконное использование автомобильных номеров

12 мая 2022, 16:15
Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
В Украине могут усилить наказание за незаконное использование автомобильных номеров
Источник: Depositphotos

В Украине могут ужесточить ответственность за сокрытие автомобильного номера или незаконно установленные номерные знаки.

Соответствующий законопроект №7365 подготовило МВД, а группа народных депутатов внесла в Верховную Раду.

Проект закона добавляет в Кодекс Украины об административных нарушениях новую статью 121-3 Нарушение требований законодательства об использовании номерных знаков транспортных средств. Она предусматривает наказание в виде 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (850 грн) за следующие нарушения:

  • Управление или эксплуатация водителем транспортного средства без номерного знака,
  • Управление транспортным средством с номерным знаком, не принадлежащим этому средству или не соответствующему установленным образцам или требованиям,
  • Управление транспортным средством с номерным знаком, закрепленным в не установленном для этого месте, перевернутым или неосвещенным, закрытым другими предметами (в том числе прозрачными),
  • Нанесение постороннего покрытия или применение посторонних материалов, препятствующих или усложняющих идентификацию номера.
  • За загрязненный номерной знак, если такая загрязненность не позволяет четко определить символы номерного знака с расстояния двадцати метров,
  • За совершение других действий, направленных на умышленное сокрытие номерного знака

Штраф в размере 100 не облагаемых налогом минимумов (1 700 грн) предлагают ввести за незаконно установленные номера следующих структур:

  • Вооруженных Сил Украины,
  • Национальной гвардии Украины
  • Государственной пограничной службы,
  • Государственной службы по чрезвычайным ситуациям,
  • Государственной специальной службы транспорта,
  • Государственной службы специальной связи и защиты информации,
  • Национальная полиция Украины.

Кроме того, соответствующий законопроект вводит новую процедуру получения номеров авто. Владельцы смогут выбирать буквенно-числовую комбинацию номерного знака в личном кабинете водителя и самостоятельно заказывать их изготовление у субъектов хозяйствования.

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Теги
МВД, Штраф
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