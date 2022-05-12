В Украине могут ужесточить ответственность за сокрытие автомобильного номера или незаконно установленные номерные знаки.

Соответствующий законопроект №7365 подготовило МВД, а группа народных депутатов внесла в Верховную Раду.

Проект закона добавляет в Кодекс Украины об административных нарушениях новую статью 121-3 Нарушение требований законодательства об использовании номерных знаков транспортных средств. Она предусматривает наказание в виде 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (850 грн) за следующие нарушения:

Управление или эксплуатация водителем транспортного средства без номерного знака,

Управление транспортным средством с номерным знаком, не принадлежащим этому средству или не соответствующему установленным образцам или требованиям,

Управление транспортным средством с номерным знаком, закрепленным в не установленном для этого месте, перевернутым или неосвещенным, закрытым другими предметами (в том числе прозрачными),

Нанесение постороннего покрытия или применение посторонних материалов, препятствующих или усложняющих идентификацию номера.

За загрязненный номерной знак, если такая загрязненность не позволяет четко определить символы номерного знака с расстояния двадцати метров,

За совершение других действий, направленных на умышленное сокрытие номерного знака

Штраф в размере 100 не облагаемых налогом минимумов (1 700 грн) предлагают ввести за незаконно установленные номера следующих структур:

Вооруженных Сил Украины,

Национальной гвардии Украины

Государственной пограничной службы,

Государственной службы по чрезвычайным ситуациям,

Государственной специальной службы транспорта,

Государственной службы специальной связи и защиты информации,

Национальная полиция Украины.

Кроме того, соответствующий законопроект вводит новую процедуру получения номеров авто. Владельцы смогут выбирать буквенно-числовую комбинацию номерного знака в личном кабинете водителя и самостоятельно заказывать их изготовление у субъектов хозяйствования.