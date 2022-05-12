В Украине могут ужесточить ответственность за сокрытие автомобильного номера или незаконно установленные номерные знаки.
Соответствующий законопроект №7365 подготовило МВД, а группа народных депутатов внесла в Верховную Раду.
Проект закона добавляет в Кодекс Украины об административных нарушениях новую статью 121-3 Нарушение требований законодательства об использовании номерных знаков транспортных средств. Она предусматривает наказание в виде 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (850 грн) за следующие нарушения:
- Управление или эксплуатация водителем транспортного средства без номерного знака,
- Управление транспортным средством с номерным знаком, не принадлежащим этому средству или не соответствующему установленным образцам или требованиям,
- Управление транспортным средством с номерным знаком, закрепленным в не установленном для этого месте, перевернутым или неосвещенным, закрытым другими предметами (в том числе прозрачными),
- Нанесение постороннего покрытия или применение посторонних материалов, препятствующих или усложняющих идентификацию номера.
- За загрязненный номерной знак, если такая загрязненность не позволяет четко определить символы номерного знака с расстояния двадцати метров,
- За совершение других действий, направленных на умышленное сокрытие номерного знака
Штраф в размере 100 не облагаемых налогом минимумов (1 700 грн) предлагают ввести за незаконно установленные номера следующих структур:
- Вооруженных Сил Украины,
- Национальной гвардии Украины
- Государственной пограничной службы,
- Государственной службы по чрезвычайным ситуациям,
- Государственной специальной службы транспорта,
- Государственной службы специальной связи и защиты информации,
- Национальная полиция Украины.
Кроме того, соответствующий законопроект вводит новую процедуру получения номеров авто. Владельцы смогут выбирать буквенно-числовую комбинацию номерного знака в личном кабинете водителя и самостоятельно заказывать их изготовление у субъектов хозяйствования.