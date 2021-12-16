Платные дороги — популярная тенденция в странах Европы и США. И если жители других стран уже пользуются всеми преимуществами этой идеи, то украинцы пока не готовы платить за то, что ранее было бесплатным.

Факти тижня узнали у заместителя министра инфраструктуры Анны Юрченко обо всех подробностях платных дорог — как они делаются, сколько это будет стоить и чем они будут отличаться от обычных путей.

В первую очередь, Анна дала определение платных дорог с точки зрения действующих законов.

— Платные дороги определяются в двух законах Украины — об автомобильных дорогах и о концессиях. В документах значится, что если ты хочешь установить плату за автомобильную дорогу, то должен иметь бесплатную альтернативу или сделать ее. На сегодня платная автомобильная дорога может быть только новой, — заявила Юрченко.

Заместитель министра инфраструктуры добавляет, что уже существующие пути останутся бесплатными для всех пользователей. Чтобы реализовать платные дороги, нужно предложить украинским водителям уникальные условия.

— Такая дорога должна быть комфортнее и быстрее бесплатного аналога, а также соответствовать всем стандартам. Сегодня уже рассматривалась возможность реализации такой идеи — создание новой трассы Львов-Краковец, — добавила Анна.

В ближайших планах — построить частную дорогу длинной в 260 км Броды-Ровно. Инициатива поступила от одной из украинских дорожно-строительных компаний, которая разрабатывает технически-экономическое обоснование для прокладывания пути.

Дальше — нужно провести открытый концессионный конкурс. Победитель получит разрешение на постройку дороги, за использование которой будет изыматься плата.

После этого участок от Киева до Львова, а после до Краковца будет доведен до определенных параметров безопасности — эта дорога останется бесплатной.

Анна рассказала, как будут регулироваться цены на платных участках.

— Концессионер не имеет права устанавливать плату и менять ее — эти вопросы будут регулироваться правительством. Пока бессмысленно говорить, сколько эта автомобильная дорога будет стоить. Нужно понимать, какова будет стоимость этой автомобильной дороги и интенсивность транспорта на ней, — добавила Юрченко.

По словам заместителя министра инфраструктуры, цена должна быть такой, чтобы проект окупился. После этого уже будет выставляться стоимость, которую смогут осилить украинские водители. Государство должно найти баланс между своими нуждами и нуждами граждан.

Сейчас в разработке Министерства инфраструктуры шесть пилотных проектов, но это не концессия, а государственно-частное партнерство. Это не будут платные дороги — планируется доведение существующих автомобильных дорог до параметров первой категории — четырехполосные пути без зебр, но с развязками и остальными элементами безопасного движения. Эти дороги останутся бесплатными для водителей.

Есть и другие виды платных дорог — к примеру, можно сделать путь бесплатным только для частного легкового транспорта. Водителям грузовиков и частного крупногабаритного транспорта придется платить.

Платные дороги будут в Украине в качестве автомагистралей — сейчас такой участок единственный в стране: путь от Киева в аэропорт Борисполя. На нем нет зебр, светофоров, а пешеходны переходы только наземные и подземные.

Еще один ключевой фактор автомагистрали — отсутствие разворотов с левой полосы. На смену им уже давно пришли многоуровневые развязки. Анна также отметила преимущества такого типа дороги.

— Развязки — это дорого, но безопасно. Сегодня мы готовим уже новый проект с мировым банком на участок Николаев-Херсон — это автомобильная дорога М14. Мы хотим сделать образец, как автомобильная дорога первой категории должна выглядеть. Участок останется бесплатным, — рассказала Юрченко.

В планах Министерства инфраструктуры — сделать развязки, наземные и подземные переходы по всей Украине. Это увеличит безопасность водителей и пешеходов, а также разгрузит транспортный поток.

Создать платную дорогу могут даже граждане Украины и других стран. Для этого нужно разработать за свой собственный счет технико-экономическое обоснование, представить его потенциальному концессионеру — государственному партнеру для дальнейшего рассмотрения.

Кроме приватной инициативы и сбора средств с крупногабаритного транспорта, сейчас в Министерстве инфраструктуры не рассматривают других проектов.