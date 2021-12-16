Платні дороги – популярна тенденція у країнах Європи та США. І якщо мешканці інших країн уже користуються всіма перевагами цієї ідеї, то українці поки що не готові платити за те, що раніше було безкоштовним.

Факти тижня дізналися у заступника міністра інфраструктури Анни Юрченко про всі подробиці платних доріг — як вони робляться, скільки це коштуватиме і чим вони відрізнятимуться від звичайних шляхів.

Насамперед Анна дала визначення платних доріг з погляду чинних законів.

– Платні дороги визначаються у двох законах України — про автомобільні дороги та концесії. У документах йдеться про те, що якщо ти хочеш встановити плату за автомобільну дорогу, то повинен мати безкоштовну альтернативу або зробити її. На сьогодні платна автомобільна дорога може бути лише новою, – заявила Юрченко.

Заступник міністра інфраструктури додає, що теперішні шляхи залишаться безкоштовними для всіх користувачів. Щоб реалізувати платні дороги, потрібно запропонувати українським водіям унікальні умови.

– Така дорога повинна бути комфортнішою і швидшою за безкоштовний аналог, а також відповідати всім стандартам. Сьогодні вже розглядалася можливість реалізації такої ідеї – створення нової траси Львів-Краковець, – додала Анна.

У найближчих планах — побудувати приватну дорогу завдовжки 260 км Броди-Рівне. Ініціатива надійшла від однієї з українських дорожньо-будівельних компаній, яка розробляє технічно-економічне обґрунтування для прокладання шляху.

Далі потрібно провести відкритий концесійний конкурс. Переможець отримає дозвіл на будівництво дороги, за використання якої вилучатиметься плата.

Після цього ділянку від Києва до Львова, а потім до Краківця буде доведено до певних параметрів безпеки – ця дорога залишиться безкоштовною.

Анна розповіла, як регулюватимуться ціни на платних ділянках.

– Концесіонер не має права встановлювати плату та змінювати її – ці питання регулюватимуться урядом. Поки що немає сенсу говорити, скільки ця автомобільна дорога буде коштувати. Потрібно розуміти, якою буде вартість цієї автомобільної дороги та інтенсивність транспорту на ній, – додала Юрченко.

За словами заступника міністра інфраструктури, ціна має бути такою, щоб проект окупився. Після цього вже виставлятиметься вартість, яку зможуть подужати українські водії. Держава має знайти баланс між своїми потребами та потребами громадян.

Наразі у розробці Міністерства інфраструктури шість пілотних проектів, але це не концесія, а державно-приватне партнерство. Це не будуть платні дороги – планується доведення теперішніх автомобільних доріг до параметрів першої категорії – чотирисмугові напрямки без зебр, але з розв’язками та іншими елементами безпечного руху. Ці дороги залишаться безплатними для водіїв.

Є й інші види платних доріг — наприклад, можна зробити шлях безкоштовним лише для приватного легкового транспорту. Водіям вантажівок та приватного великогабаритного транспорту доведеться платити.

Платні дороги будуть в Україні як автомагістралі — зараз така ділянка єдина в країні: шлях від Києва до аеропорту Борисполя. На ній немає зебр, світлофорів, а пішохідні переходи лише наземні та підземні.

Ще один ключовий фактор автомагістралі – відсутність розворотів із лівої смуги. На зміну їм давно прийшли багаторівневі розв’язки. Анна також наголосила на перевагах такого типу дороги.

– Розв’язки – це дорого, але безпечно. Сьогодні ми готуємо новий проект зі світовим банком на ділянку Миколаїв-Херсон — це автомобільна дорога М14. Ми хочемо зробити зразок, як автомобільна дорога першої категорії має виглядати. Ділянка залишиться безкоштовною, – розповіла Юрченко.

У планах Міністерства інфраструктури зробити розв’язки, наземні та підземні переходи по всій Україні. Це збільшить безпеку водіїв та пішоходів, а також розвантажить транспортний потік.

Створити платну дорогу можуть навіть громадяни України та інших країн. Для цього потрібно розробити власним коштом техніко-економічне обґрунтування, подати його потенційному концесіонеру — державному партнеру для подальшого розгляду.

Окрім приватної ініціативи та збору коштів із великогабаритного транспорту, зараз у Міністерстві інфраструктури не розглядають інших проектів.