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Парковочные места в Киеве выставят на аукцион: кто и за сколько сможет купить

25 октября 2021, 14:15 Микола Олефіренко
Паркоместа
Источник: Unsplash

В Киеве паркоместа в I и II зонах будут продавать на специальном аукционе. Изменения коснутся только определенных локаций — площадок под бизнес-центрами, бутиками, салонами, банками и т.д.

Об этом заявил заместитель главы КГГА Константин Усов. По его мнению, припарковаться у таких мест нельзя из-за тех организаций, которые считают, что общие места внезапно стали их собственным, ограждая их конусами.

Теперь это должно измениться — при необходимости парковочных мест, власти города будут предлагать бронировать нужные места. 

— Аукционы будут проводиться на независимых платформах, и КГГА точно не сможет влиять на их результаты, – пояснил Усов.

При этом цена в каждой локации столицы будет разной.

— В I зоне цена за одно место будут устанавливаться от 8599 грн в месяц, а в пределах II зоны — от 4410 грн, – уточнил замглавы КГГА.

Правда и на количество забронированных мест также будет ограничения — их будет не больше 40%. Остальные 60% паркомест будут доступны каждому.

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Напомним, что в июле впервые за 10 лет КГГА обнародовала и утвердила новые парковочные зоны Киева. Локации разделили на 3 части, учитывая их спрос и местоположение. Первая зона охватывает центр столицы, где в паркоместах нуждаются постоянно. Вторая зона охватывает ближайшие районы, которые расположены вокруг центра Киева. В третью зону попали все спальные районы. 

Цены на парковку в мегаполисе также изменились. С 1 июля 2021 стоимость одного часа парковки в I зоне составит 35 грн. За час парковки во второй зоне придется заплатить 25 грн. За место в спальных районах — 5 грн/час.

Источник
Обозреватель
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