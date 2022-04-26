Заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем призвал людей, ввозящих машины в Украину, не создавать очереди на границах, поскольку это создает проблемы для волонтеров, везущих гуманитарную помощь.

Мустафа отметил, что инициатива про беспрепятственный ввоз машин без пошлины была направлена на то, чтобы помочь армии, медикам и ввозу гуманитарной помощи, однако ситуация пошла немного не так, как ожидалось.

— Очереди сейчас устраивают на границах из-за того, что ввозят автомобили для собственного пользования, а не для ВСУ и, обычно это дорогие авто. С другой стороны — это закон, которому мы не можем препятствовать. Все, что мы можем — помочь волонтерам быстрее провозить гуманитарку, — отметил Найем.

Заместитель министра инфраструктуры добавил, что Государственная пограничная служба и администрация вышла к ним с предложением разделить пункты пропуска. Поэтому он выразил просьбу ко всем, кто ввозит автомобили для собственного пользования — разделиться и ехать на созданные пункты пропуска.

— Мы очень просим всех. Мы пошли навстречу всем волонтерам, чтобы было дешевле и проще провести гуманитарную помощь. Если это не она, то не едьте на все пункты пропуска, едьте на те, которые мы сделали специально, — отметил Найем.

Он также добавил, что если вы ввозите авто для ВСУ или для больниц, то есть специальные письма, которые выдаются администрациями. Такие машины будут пропускаться как гуманитарная помощь.

Фото: Мустафа Найем