Обязательный техосмотр для авто не будут вводить до конца военного положения. В условиях войны ввести новые правила невозможно — все из-за сертифицированных СТО, которых стало намного меньше.

Об этом заявили в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры UBR. Речь идет об обязательном техосмотре легковых авто, которое хотели внедрить уже с 2023 года.

В министерстве предупредили, что даже после войны на реализацию изменений нужно время, поскольку вынесенная ранее редакция законопроекта уже будет неактуальной.

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Заместитель председателя Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Мустафа-Маси Найем добавил, что законопроект, опубликованный еще в апреле 2021 года получил очень много замечаний, и сейчас над их исправлением работы не ведутся. Все из-за условий войны, в которых министерство сосредоточило свое внимание на обеспечении работы инфраструктуры.

Известно, внедрение техосмотра в Украину необходимо для синхронизации с нормами ЕС касательно транспорта. Однако в условиях войны наша страна уже не придерживается сроков для внедрения изменений, да и внедрение подобных идей может только навредить стране и ее жителям.

По нормам ЕС, легковые автомобили должны будут проходить техосмотр через четыре года после первой регистрации, а затем каждые два года. Во сколько обойдется техосмотр в Украине для легковых автомобилей, если его внедрят — можно узнать на Фактах ICTV.