Обязательный техосмотр в Украине отменили еще в 2011 году. Но спустя более десяти лет правительство решило снова ввести эту процедуру.

Во сколько обойдется техосмотр в Украине для легковых автомобилей 2023 – читайте в материале.

В соответствии с соглашением об ассоциации с ЕС, легковые автомобили должны будут проходить техосмотр через четыре года после первой регистрации, а затем каждые два года.

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После приобретения машины в течение 10 дней после перерегистрации на свое имя или после ДТП, если в нем были повреждены влияющие на безопасность системы, вы должны будете посетить сертифицированную СТО.

Что будут проверять во время техосмотра:

руль и тормоза (системы управления);

внешние световые приборы;

светопропускание стекла;

ГБО;

элементы, которые касаются безопасности и охраны окружающей среды.

Техосмотр могут не пройти те машины, которые попадали в серьезные ДТП, или которым больше 15 лет (из-за несоответствия экологическим нормам).

Техосмотр в Украине для легковых автомобилей 2023: цена

проверка легковых машин в 2023 году будет стоить от 1 000 до 1 200 грн.

осмотр автобусов и грузовиков – от 1 500 грн.

Кроме этого, за несвоевременный техосмотр будут предусмотрены штрафы. Например, за первую просрочку ТО – до 3 500 грн. А за повторную – почти 17 000 грн.