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Растаможка авто в Дії — Верховная Рада провалила законопроекты

24 февраля 2023, 17:47
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Розмитнення Дія

24 февраля Верховная Рада провалила законопроекты №7466 и №7468 о растаможке авто в приложении Дія.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Ярослав Железняк. Так, законопроект №7466 поддержали лишь 212 депутатов, а №7468 — 206.

Как уточнил Железняк, депутаты отклонили также отправку законопроектов на повторное первое чтение — 217 голосов и автору инициативы на доработку — 225 голосов.

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— Было еще штук девять голосований по альтернативным, но там тоже ни одного результативного голосования, — отметил политик.

В конце января мы писали о том, что в Минцифры подготовили изменения в законодательную базу, что позволит растаможить автомобиль через приложение Дія и воспользоваться новым калькулятором таможенного сбора.

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, растаможка авто в несколько кликов в Дії поможет сделать услугу простой и антикоррупционной.

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Дія Растаможка авто
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