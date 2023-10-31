Законодательство не успели урегулировать до 31 октября, когда должны были стартовать первые экзамены по самоподготовке к сдаче теории на водительские права. Соответствующую новость опубликовал Главный сервисный центр МВД на своем сайте.

— Министерством внутренних дел Украины уже внесен в правительство проект акта с необходимыми изменениями, которые будут рассмотрены и приняты в установленном порядке. Сразу после утверждения и вступления в силу нормативных изменений, сервисные центры МВД готовы будут принимать теоретические экзамены у граждан после самоподготовки, которые стремятся стать водителями.

Мы делаем все возможное, чтобы как можно быстрее ввести в действие нормы Закона Украины относительно самостоятельной подготовки к сдаче теоретического экзамена в сервисных центрах МВД, — отмечается в новости.

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Когда изменения таки заработают, кандидатам в водители нужно будет взять талоны повторно.

Однако обращаем внимание на то, что сейчас лучше отменить те талоны, которые были взяты на ближайшие дни, чтобы система потом сразу позволила взять новые. Если так не сделать, алгоритм будет считать, что кандидат не явился на экзамен и новый талон нельзя будет взять раньше, чем через 10 дней. Это касается только теоретического экзамена для тех, кто проходил самоподготовку.

Напомним, 29 октября заработали изменения в законодательстве, которые позволяют будущим водителям теоретическую часть изучать самостоятельно и наравне с теми, кто изучал ПДД в автошколах, сдавать экзамены.

Уже с 31 октября сервисные центры должны были принимать экзамены у тех, кто готовился самостоятельно. Однако украинцам отказывали и объясняли, что пока деталей нет. Сейчас стало известно, что будущим водителям стоит подождать.