Законодавство не встигли врегулювати до 31 жовтня, коли мали стартувати перші іспити із самопідготовки до складання теорії на водійські права. Відповідну новину опублікував Головний сервісний центр МВС на своєму сайті.

– Міністерством внутрішніх справ України вже внесено до уряду проєкт акту із необхідними змінами, які будуть розглянуті та ухваленні у встановленому порядку. Одразу після затвердження та набрання чинності нормативних змін, сервісні центри МВС готові будуть приймати теоретичні іспити в громадян після самопідготовки, які прагнуть стати водіями.

Ми робимо все можливе, аби якнайшвидше ввести в дію норми Закону України щодо самостійної підготовки до складання теоретичного іспиту у сервісних центрах МВС, – зазначається в новині.

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Коли зміни таки запрацюють, кандидатам у водії потрібно буде взяти талони повторно.

Однак звертаємо увагу на те, що зараз краще скасувати ті талони, які були взяті на найближчі дні, щоб система потім одразу дозволила взяти нові. Якщо так не зробити, алгоритм вважатиме, що кандидат не з’явився на іспит і новий талон не можна буде взяти раніше, аніж через 10 днів. Це стосується лише теоретичного іспиту для тих, хто проходив самопідготовку.

Нагадаємо, 29 жовтня запрацювали зміни в законодавстві, які дозволяють майбутнім водіям теоретичну частину вивчати самостійно і на рівні з тими, хто вивчав ПДР в автошколах, складати іспити.

Вже з 31 жовтня сервісні центри мали приймати іспити в тих, хто готувався самостійно. Однак українцям відмовляли та пояснювали, що поки що деталей немає. Нині стало відомо, що майбутнім водіям варто зачекати.