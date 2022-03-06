Нужно ли менять права и документы на авто во время военного положения

Во время военного положения в Украине в связи с агрессией России многие водители задаются вопросом, стоит ли менять права или документы на авто.

КМУ утвердил, что этого делать не нужно. В постановлении исполнительной власти № 165 от 28 февраля говорится, что документы — водительские удостоверения, а также свидетельства о регистрации будут действовать на территории Украины даже после окончания их срока.

Причиной этому является военное положение, во время которого в нашей стране приостановился процесс предоставления административных услуг.

Другими словами, водителям не стоит беспокоиться о своих документах — после окончания их срока они будут иметь силу.

Однако военное положение не дает права водителям нарушать ПДД Украины — это касается и парковки возле критически важных объектов инфраструктуры. К примеру — возле железнодорожного вокзала в Киеве. Мэр столицы Виталий Кличко призвал владельцев транспорта парковаться так, чтобы это не мешало городу функционировать. В противном случае — транспорт могут конфисковать на военные нужды или переместить с помощью эвакуаторов на ближайшие к вокзалу улицы.

Также стоит придерживаться правил во время массовой эвакуации в Украине — быть особенно внимательным на дороге, а также пытаться не создавать опасные ситуации, ведь далеко не все водители добросовестно передвигается в потоке.