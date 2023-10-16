У Дії тестують можливість перереєстрації авто онлайн. Це корисна функція для водіїв, яка дасть змогу не стояти в чергах у СЦ МВС.

Про нововведення розповів глава Мінцифри Михайло Федоров.

Так, за його словами, вже незабаром українці зможуть купувати та продавати авто за кілька кліків – поки що послуга лише на стадії тестування. Однак оцінити нововведення можна вже зараз, і при цьому допомогти поліпшити його роботу.

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– Сьогодні стартує бета-тестування. Приєднуйтесь, щоб першими перевірити, як працює сервіс, – зазначив Федоров.

Відомо, що перереєстрація транспорту у Дії буде доступна для легкових авто, мотоциклів і мопедів. Щодо вантажного транспорту немає жодних подробиць.

На додаток до цього, буде можливість доставляння документів – купити авто в іншому регіоні, а номерні знаки і документи на транспорт отримати у відділенні Укрпошти.

– Усе відбуватиметься без посередників і поїздок до сервісних центрів МВС, – заявив очільник Мінцифри.

Нагадаємо, що на сьогодні найбезпечнішим способом купити/продати автомобіль можна через СЦ МВС. Які документи потрібні для переоформлення авто у 2023 році – читайте на Фактах ICTV.