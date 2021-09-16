Американська компанія Ford анонсувала новий компактний Fiesta 2021 року. Корпорація не стала розділяти тридверну і п’ятидверну модель, представивши їх разом.

Виробник додав купу змін, які торкнулися не тільки зовнішнього вигляду.

Решітка радіатора стала помітно більшою. Новинку оснастили світлодіодними фарами, і вони доступні навіть в базовій комплектації. Матричні фари отримають топові комплектації.

На вибір дається кілька модифікацій. Базова – Trend, середня – Titanium, а топова – ST. У продажу також з’явиться комерційна версія Van, а також Active з ухилом на подорожі. Titanium відрізняється від Trend додаванням нових технологій, а максимальна комплектація отримала спортивний обвіс кузова та потужніший двигун.

Всі модифікації отримали 12,3-дюймовий дисплей приладів, а також систему безпеки — вона зможе попереджати про перетин смуги під час руху.

Лінійка з електродвигунами отримали нову начинку. Під капотом у них буде 48-вольтний гібрид EcoBoost, який працює в парі з автоматом. Двигун буде доступний у двох версіях — зі 125 і 155 к.с., а також з можливістю використовувати механічну КПП. Витрата палива – 4,9 л на 100 км.

Топова версія Fiesta ST отримала силову установку з 1,5-літровим EcoBoost потужністю 200 к.с. Компактне авто може похвалитися максимальною швидкістю у 230 км/год.

За заявою Ford, ціна на новеньку Fiesta починається від $23 тис., а перші постачання почнуться вже з 2022 року.