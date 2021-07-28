Владельцы Ford Bronco 2022 рассказали об очередной проблеме внедорожника. Устройство для складывания мягкой крыши трется об корпус автомобиля, царапая краску. Об этом сообщили пользователи форума Bronco 6G.

По словам пользователя сети, повреждения на корпусе появляются после нескольких складываний крыши. В механизме крыши есть боковой люфт, который потенциально может повредить краску.

Производитель Ford уже в курсе этой проблемы. Представители компании связались с владельцами поврежденных авто.

Пока что компания не нашла решение этой проблемы, и пользователи уже ищут способ уберечь целостность авто.

Участники форума советуют наклеить специальную защитную пленку на проблемное место. Этот вариант не кажется идеальным в долгосрочной перспективе, но это дешевле восстановительных работ ЛКП.

У модели Ford Bronco 2022 также проблемы и с жесткой крышей. Владельцы внедорожника жалуются на плохое качество оббивки крыши, которая отклеивается от корпуса спустя месяц. Снаружи на ее поверхности может появиться узор в форме сот.

К счастью, изменение только визуальное — поверхность останется такой же на ощупь.

Источник: Bronco 6G

Фото: Bronco 6G, Ford