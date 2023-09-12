Українці придбали 5,8 тис. нових легкових авто за серпень – з них 1,9 тис. купували юридичні особи. Саме час з’ясувати, які нові авто цікавлять найбільше приватний і корпоративний авторинок.

Порівняно з серпнем 2022 року, показник приватних купівель зріс на 82%, а купівлі приватного сектору – у 2,5 раза.

Так, найчастіше для особистих цілей українці купували електрокар Volkswagen ID.4 – 251 авто, Toyota Rav4 з величезним вибором модифікацій – 239 авто, і бюджетні Renault Duster – 170 авто.

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Четверте місце за Mazda CX5 – 117 авто, і замикає п’ятірку новенький Hyundai Tucson – 116 авто.

Щодо купівлі нових авто компаніями, то найчастіше купували Renault Duster – 303 авто, Toyota Corolla з позначкою у 159 авто та Toyota Rav4 – 68 авто. Четверте місце за універсальним Toyota Land Cruiser Prado з показником у 67 авто, а рейтинг замикає чеська Skoda Fabia – 63 авто.

Примітно, що ціни на вживані авто в Європі знижуються – можливо, саме через це в Україні спостерігається підвищений інтерес до пригнаного транспорту. Порівняно з липнем 2022 року, в серпні цього року цінник був нижчим на 13,6%. Щоправда, водіям доводиться ввозити транспорт з усіма податками і зборами.