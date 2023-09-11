Цены на подержанные авто в Европе рекордно упали за последний год. Только за лето стоимость такого транспорта упала на 0,5%.

Так, в августе 2023 цены на авто с пробегом были ниже на 13,6% в сравнение с июлем 2022. Правда, до показателей перед пандемией Covid-19 ценники не опустились — тогда авто были на 25,5% дешевле.

Эксперты из Института Исследования Авторынка выяснили, что за последние 8 месяцев цены на авто с пробегом в Европе стабилизировались, и снизились в среднем на 1,3%. Данные основаны на работе компании AUTO1 Group, которые охватывают более 3,6 млн объявлений о покупке/продаже транспорта с пробегом в ЕС.

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Рынок транспорта постепенно восстанавливается и в Украине — в августе украинцы установили рекорд по покупке новых авто с 24 февраля. За последний месяц лета было приобретено 6 тыс. авто из салона. Самые популярные бренды — Toyota, Volkswagen и Renault.

Большинство авто этих производителей или надежные, или доступные и неприхотливы в ремонте. К тому же, у нас неплохо продаются электрокары и гибриды — Toyota Rav4 с огромным количеством модификаций является отличным примером.