Во вторник, 15 ноября, средние цены на топливо в Украине изменились минимально.

В частности, стоимость премиального А-95+ выросла на 9 копеек – до 49,96 грн/л.

А литр бензина марки А-95 стоит на 3 копейки дороже – 49,33 грн/л.

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Цена на А-92 выросла на 5 копеек. Сегодня это топливо реализуют в среднем по 47,84 грн/л.

Дизельное топливо подорожало на 8 копеек – до 53,91 грн/л, стоимость автогаза возросла на 4 копейки (28,5 грн/л).

В сетях АЗС минимальная цена А-95 – 45,7 грн/л, максимальная – 51 грн/л.

А литр самого дешевого дизеля за сутки подорожал с 51,5 грн до 52 грн, самый дорогой по-прежнему стоит 58 грн.

Источник: AutoRia