Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Авто

Ціни зросли мінімально: скільки коштує пальне на АЗС в Україні

15 Листопада 2022, 10:34
Валентина Летяк редакторка стрічки
Ціни зросли мінімально: скільки коштує пальне на АЗС в Україні
Джерело: Pixabay

У вівторок, 15 листопада, середні ціни на пальне в Україні змінилися мінімально.

Зокрема, вартість преміального А-95+ зросла на 9 копійок – до 49,96 грн/л.

А літр бензину марки А-95 коштує на 3 копійки дорожче – 49,33 грн/л.

Зараз дивляться

Ціна на А-92 зросла на 5 копійок. Сьогодні це пальне реалізовують в середньому по 47,84 грн/л.

Дизельне пальне здорожчало на 8 копійок – до 53,91 грн/л, вартість автогазу зросла на 4 копійки (28,5 грн/л).

Ціни на бензин 15 листопада

Ціни на бензин 15 листопада

Фото: AutoRia

У мережах АЗС мінімальна ціна А-95 – 45,7 грн/л, максимальна – 51 грн/л.

А літр найдешевшого дизеля за добу здорожчав з 51,5 грн до 52 грн, найдорожчий, як і раніше, коштує 58 грн.

Читайте також:
АвтоСильно вплинула війна: скільки українці витрачають грошей на вживані авто з-за кордону

ДжерелоAutoRia

Теги
Автогаз АЗС Бензин Дизельне пальне Ціни на бензин
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь