У вівторок, 15 листопада, середні ціни на пальне в Україні змінилися мінімально.

Зокрема, вартість преміального А-95+ зросла на 9 копійок – до 49,96 грн/л.

А літр бензину марки А-95 коштує на 3 копійки дорожче – 49,33 грн/л.

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Ціна на А-92 зросла на 5 копійок. Сьогодні це пальне реалізовують в середньому по 47,84 грн/л.

Дизельне пальне здорожчало на 8 копійок – до 53,91 грн/л, вартість автогазу зросла на 4 копійки (28,5 грн/л).

У мережах АЗС мінімальна ціна А-95 – 45,7 грн/л, максимальна – 51 грн/л.

А літр найдешевшого дизеля за добу здорожчав з 51,5 грн до 52 грн, найдорожчий, як і раніше, коштує 58 грн.

Джерело: AutoRia