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Как охладить авто без кондиционера: эффективные способы

6 июня 2023, 14:32
Анна Голишевская редактор ленты
Авто
Источник: Unsplash

Летом для охлаждения машины автомобилисты используют кондиционер. Однако, если у вас его нет, или вы боитесь простудиться из-за резких перепадов температур, нужно знать соответствующие лайфхаки. Как охладить авто без кондиционера и что для этого нужно – читайте в материале.

Как охладить авто без кондиционера: быстрые методы

  1. Влажная тряпка. На главное вентиляционное отверстие можно повесить влажную тряпку или влажную салфетку. Так воздух в салоне станет гораздо прохладнее. Однако нужно следить за тем, сколько воды вы впитываете в тряпки (ее должно быть немного).
  2. Лед. Надежный помощник в таких ситуациях. Просто положите немного льда на пол под вентиляционным отверстием. Такой способ поможет охладить все находящиеся вокруг вещи. Если вы хотите предотвратить образование луж, положите лед в пластиковую подставку или глубокую тарелку.
  3. Откройте все окна. Это поможет создать хорошую циркуляцию воздуха по салону.
  4. Затонируйте окна машины теплоотражающей пленкой. Однако помните о законодательстве. В Украине разрешается клеить солнцезащитную пленку до 14 см.
  5. Откройте не только окна, но и багажник авто. Достаточно нескольких минут, даже если не наблюдается и малейшего ветерка, чтобы разогретый воздух покинул вашу машину.

Как охладить авто, если нет кондиционера: общие советы

  1. Надевайте удобную и повседневную одежду. Например, летом можно одевать легкие футболки и шорты, а в багажник поставить более теплую одежду на всякий случай.
  2. Надевайте светлую, а не темную одежду.
  3. Паркуйтесь подальше от солнечных лучей.
  4. Переобувайтесь в босоножки, так как ступни отдают много тепла и таким образом охлаждают тело.
  5. Смачивайте волосы, лицо и шею водой (особенно, если едете в дальнюю дорогу).
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