Летом для охлаждения машины автомобилисты используют кондиционер. Однако, если у вас его нет, или вы боитесь простудиться из-за резких перепадов температур, нужно знать соответствующие лайфхаки. Как охладить авто без кондиционера и что для этого нужно – читайте в материале.
Как охладить авто без кондиционера: быстрые методы
- Влажная тряпка. На главное вентиляционное отверстие можно повесить влажную тряпку или влажную салфетку. Так воздух в салоне станет гораздо прохладнее. Однако нужно следить за тем, сколько воды вы впитываете в тряпки (ее должно быть немного).
- Лед. Надежный помощник в таких ситуациях. Просто положите немного льда на пол под вентиляционным отверстием. Такой способ поможет охладить все находящиеся вокруг вещи. Если вы хотите предотвратить образование луж, положите лед в пластиковую подставку или глубокую тарелку.
- Откройте все окна. Это поможет создать хорошую циркуляцию воздуха по салону.
- Затонируйте окна машины теплоотражающей пленкой. Однако помните о законодательстве. В Украине разрешается клеить солнцезащитную пленку до 14 см.
- Откройте не только окна, но и багажник авто. Достаточно нескольких минут, даже если не наблюдается и малейшего ветерка, чтобы разогретый воздух покинул вашу машину.
Как охладить авто, если нет кондиционера: общие советы
- Надевайте удобную и повседневную одежду. Например, летом можно одевать легкие футболки и шорты, а в багажник поставить более теплую одежду на всякий случай.
- Надевайте светлую, а не темную одежду.
- Паркуйтесь подальше от солнечных лучей.
- Переобувайтесь в босоножки, так как ступни отдают много тепла и таким образом охлаждают тело.
- Смачивайте волосы, лицо и шею водой (особенно, если едете в дальнюю дорогу).
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