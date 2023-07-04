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Цены на топливо резко выросли на 2 грн: сколько стоят бензин и дизель 4 июля

4 июля 2023, 09:13
Валентина Летяк редактор ленты
Заправка авто
Источник: Unsplash

Средние цены на топливо в Украине во вторник, 4 июля, резко выросли примерно на 2 грн за литр.

Больше всего подорожал премиальный бензин марки А-95+, который прибавил к вчерашней цене 2,47 грн (49,59 грн/л).

Стоимость популярного А-95 и А-92 выросла в среднем на 1,99 грн — до 46,78 грн/л и 44,25 грн/л соответственно.

Дизельное топливо сегодня реализуют на автозаправках в среднем по 45,31 грн за литр (плюс 2,07 грн).

Автогаз подорожал на 91 копейку — до 22,77 грн/л.

Сколько стоит топливо в сетях АЗС:

Ціни на бензин 4 липня

Ціни на бензин 4 липня

Фото: AutoRia

Повышение цен на топливо произошло прогнозируемо, поскольку с 1 июля вернулись акцизы и НДС.

По оценкам экспертов, в июле бензин и дизель могут постепенно подорожать на 3-8 грн/л.

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ИсточникAutoRia

Теги
Автогаз АЗС Бензин Дизельне пальне Цены на бензин
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