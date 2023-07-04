Средние цены на топливо в Украине во вторник, 4 июля, резко выросли примерно на 2 грн за литр.

Больше всего подорожал премиальный бензин марки А-95+, который прибавил к вчерашней цене 2,47 грн (49,59 грн/л).

Стоимость популярного А-95 и А-92 выросла в среднем на 1,99 грн — до 46,78 грн/л и 44,25 грн/л соответственно.

Дизельное топливо сегодня реализуют на автозаправках в среднем по 45,31 грн за литр (плюс 2,07 грн).

Автогаз подорожал на 91 копейку — до 22,77 грн/л.

Сколько стоит топливо в сетях АЗС:

Повышение цен на топливо произошло прогнозируемо, поскольку с 1 июля вернулись акцизы и НДС.

По оценкам экспертов, в июле бензин и дизель могут постепенно подорожать на 3-8 грн/л.

Источник: AutoRia