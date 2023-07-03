Авторынок в Украине продолжает восстанавливаться в условиях войны — водители активно покупают новые авто из салона, а также привозят транспорт с пробегом из Европы и США.

Впрочем, далеко не все подержанные авто можно ввозить в страну — если не знать правил, то можно остаться и без денег, и без машины. И пусть наши законы по поводу авто не такие строгие, как в ЕС, их нужно придерживаться.

Автоэксперт Станислав Бучацкий рассказал, какие авто нельзя ввозить в Украину.

— В первую очередь, нельзя завозить легковые авто, которые не соответствуют экологическому евростандарту Евро-2. Приблизительно это авто старше 1996 года выпуска, — уверяет эксперт.

Станислав также рассказал, что ограничения касаются и грузовых авто. К ним требования гораздо строже — не получится завезти тот транспорт, который не соответствует стандарту Евро-5. Приблизительно это транспорт 2008-2009 годов выпуска.

Впрочем, даже если транспорт соответствует экологическим стандартам, его могут “развернуть” из-за страны производства или регистрации.

— Нельзя ввозить авто в Украину, которые произведены или зарегистрированы в России и Беларуси, — добавил Бучацкий.

Эксперт заверил, что запрещено регистрировать праворульные авто — исключение только для военных, которые активно используют такой транспорт.

Недавно для водителей упростили бронирование номерных знаков. Стоимость такой услуги — 300 грн и поможет владельцам авто более точно выбрать комбинацию букв и цифр, которые им по душе.