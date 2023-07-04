Середні ціни на пальне в Україні у вівторок, 4 липня, різко зросли приблизно на 2 грн за літр.

Найбільше здорожчав преміальний бензин марки А-95+, який додав до вчорашньої ціни 2,47 грн (49,59 грн/л).

Вартість популярного А-95 та А-92 зросла в середньому на 1,99 грн – до 46,78 грн/л та 44,25 грн/л відповідно.

Дизельне пальне сьогодні реалізують на автозаправках в середньому по 45,31 грн за літр (плюс 2,07 грн).

Автогаз здорожчав на 91 копійку – до 22,77 грн/л.

Скільки коштує пальне в мережах АЗС:

Підвищення цін на пальне відбулося прогнозовано, оскільки з 1 липня повернулися акцизи та ПДВ.

За оцінками експертів, у липні бензин та дизель можуть поступово здорожчати на 3-8 грн/л.

Джерело: AutoRia